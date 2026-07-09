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Збірну Мексики очолить легенда "Барселони"

11:17 09.07.2026 Чт
2 хв
Знаменитий захисник каталонців підписав контракт одразу на чотири роки
Малюгін Микита
Рафа Маркес – новий головний тренер збірної Мексики (фото: Getty Images)

Колишню зірку каталонської "Барселони" Рафаеля Маркеса офіційно затвердили на посаді головного тренера національної збірної Мексики. На цій посаді 47-річний фахівець замінить Хав'єра Агірре, який пішов у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Федерації футболу Мексики (FMF).

Попередній наставник Хав'єр Агірре залишив команду після вильоту збірної з чемпіонату світу. Федерація ухвалила рішення довірити команду його асистенту, який останні два роки працював у штабі збірної.

Маркес отримав довгостроковий контракт і готуватиме мексиканців до наступного великого футбольного циклу.

Шлях легендарного захисника

Рафаель Маркес є справжнім ідолом для місцевих уболівальників. Його кар'єра вражає - на клубному рівні з "Барселоною" він виграв 4 титули Ла Ліги та двічі вигравав Лігу чемпіонів. А в складі збірної Мексики він провів 147 матчів та був капітаном та лідером на полі.

До повернення на батьківщину Маркес також успішно працював із дублем каталонського клубу - "Барселоною Атлетік".

Головне завдання для "Ель Кайзера"

Наступного тижня новий головний тренер проведе пресконференцію, де оголосить оновлений склад свого тренерського штабу.

Перед легендою поставили чітку ціль - виграти Золотий кубок КОНКАКАФ та провести глобальну зміну поколінь у команді, яка вилетіла з домашнього мундіалю.

Нагадаємо, що до стадії чвертьфіналів на чемпіонаті світу-2026 дісталась лише одна країна з обох Америк - Аргентина в напруженому матчі вибила Єгипет. Збірна Бразилії, яка вилетіла на тій же стадії, що й Мексика, вирішила майбутнє Карло Анчелотті на чолі збірної.

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