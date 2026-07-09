Збірну Мексики очолить легенда "Барселони"

Попередній наставник Хав'єр Агірре залишив команду після вильоту збірної з чемпіонату світу. Федерація ухвалила рішення довірити команду його асистенту, який останні два роки працював у штабі збірної.

Маркес отримав довгостроковий контракт і готуватиме мексиканців до наступного великого футбольного циклу.

Шлях легендарного захисника

Рафаель Маркес є справжнім ідолом для місцевих уболівальників. Його кар'єра вражає - на клубному рівні з "Барселоною" він виграв 4 титули Ла Ліги та двічі вигравав Лігу чемпіонів. А в складі збірної Мексики він провів 147 матчів та був капітаном та лідером на полі.

До повернення на батьківщину Маркес також успішно працював із дублем каталонського клубу - "Барселоною Атлетік".

Головне завдання для "Ель Кайзера"

Наступного тижня новий головний тренер проведе пресконференцію, де оголосить оновлений склад свого тренерського штабу.

Перед легендою поставили чітку ціль - виграти Золотий кубок КОНКАКАФ та провести глобальну зміну поколінь у команді, яка вилетіла з домашнього мундіалю.