Збірну Мексики очолить легенда "Барселони"

Колишню зірку каталонської "Барселони" Рафаеля Маркеса офіційно затвердили на посаді головного тренера національної збірної Мексики. На цій посаді 47-річний фахівець замінить Хав'єра Агірре, який пішов у відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Федерації футболу Мексики (FMF).
Попередній наставник Хав'єр Агірре залишив команду після вильоту збірної з чемпіонату світу. Федерація ухвалила рішення довірити команду його асистенту, який останні два роки працював у штабі збірної.
Маркес отримав довгостроковий контракт і готуватиме мексиканців до наступного великого футбольного циклу.
Рафаель Маркес є справжнім ідолом для місцевих уболівальників. Його кар'єра вражає - на клубному рівні з "Барселоною" він виграв 4 титули Ла Ліги та двічі вигравав Лігу чемпіонів. А в складі збірної Мексики він провів 147 матчів та був капітаном та лідером на полі.
До повернення на батьківщину Маркес також успішно працював із дублем каталонського клубу - "Барселоною Атлетік".
Наступного тижня новий головний тренер проведе пресконференцію, де оголосить оновлений склад свого тренерського штабу.
Перед легендою поставили чітку ціль - виграти Золотий кубок КОНКАКАФ та провести глобальну зміну поколінь у команді, яка вилетіла з домашнього мундіалю.
Нагадаємо, що до стадії чвертьфіналів на чемпіонаті світу-2026 дісталась лише одна країна з обох Америк - Аргентина в напруженому матчі вибила Єгипет. Збірна Бразилії, яка вилетіла на тій же стадії, що й Мексика, вирішила майбутнє Карло Анчелотті на чолі збірної.