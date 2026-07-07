Бразилія офіційно визначилися з майбутнім Анчелотті після вильоту з ЧС-2026

Гучний виліт збірної Бразилії від Норвегії на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 спровокував серйозні тектонічні зсуви всередині команди. Найгірший результат пентакампеонів за останні десятиліття змусив Конфедерацію футболу Бразилії (CBF) негайно зібратися на екстрене засідання, щоб вирішити долю головного тренера Карло Анчелотті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Footmercato .

Ставка – на стабільність

Виліт від норвежців (1:2) став для країни справжньою національною трагедією, адже бразильці не припиняли боротьбу настільки рано з 1990 року. На тлі шаленого тиску фанатів та експертів, які вимагали негайних кадрових розправ, директор з футболу CBF Родріго Каетано зробив офіційну заяву.

Він пояснив, що федерація більше не збирається повторювати помилки минулих чотирьох років, які пройшли під знаком постійної чехарди та хаосу на тренерському містку. Замість емоційного звільнення керівництво вирішило підтримати 67-річного італійського фахівця, оскільки саме з ним пов'язаний глобальний підготовчий цикл до наступного Мундіалю-2030, а масштабна перебудова оновленого складу команди запланована вже на вересень.

Фінансовий чинник та реакція тренера

Сам італійський наставник, який очолює збірну з травня 2025 року, не став відмовчуватися і оперативно відреагував на хвилю критики у своїх соціальних мережах, щоб припинити будь-які спекуляції щодо свого відходу.

"Сьогодні біль великий, але впевненість у тому, що ми будуємо, не змінюється. Ми продовжуватимемо працювати заради нашої національної збірної. Завжди разом. Завжди Бразилія!", - написав він.

Варто зазначити, що зберегти посаду Анчелотті допоміг і завбачливо підписаний напередодні ЧС-2026 новий чотирирічний контракт. Італієць наразі залишається найбільш високооплачуваним тренером серед усіх збірних планети із солідною зарплатою у 10 мільйонів євро на рік, а його поточна угода з бразильською федерацією діятиме до середини 2030 року.