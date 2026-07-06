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Голанд переписав історію: Норвегія вибила Бразилію і вперше вийшла в 1/4 фіналу ЧС

07:52 06.07.2026 Пн
3 хв
Бразилія вилетіла через власне історичне прокляття - фаворита зупинили кураж воротаря та неймовірний дубль Голанда
aimg Катерина Урсатій
Голанд переписав історію: Норвегія вибила Бразилію і вперше вийшла в 1/4 фіналу ЧС Чемпіонат світу з футболу 2026 (фото: Getty Images)
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На чемпіонаті світу прогриміла головна сенсація старту плей-офф. У матчі 1/8 фіналу збірна Норвегії вибила одного з головних фаворитів турніру - Бразилію. Поєдинок тримав у напрузі до останніх секунд і завершився перемогою скандинавів із рахунком 2:1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Megogo.

Бенефіс Нюланда та бразильські змарновані шанси

Зустріч розпочалася на шалених швидкостях. Уже на 3-й хвилині норвежець Патрік Берг забив у ворота південноамериканців, але арбітри скасували взяття воріт через офсайд.

За кілька хвилин ініціативу перехопили підопічні Карло Анчелотті. Після швидкої контратаки Давід Вольфе скосив у підкаті Габріела Мартінеллі у власному карному майданчику. Рефері переглянув VAR і призначив пенальті.

Проте переграти Ер'яна Нюланда з позначки Бруно Гімараесу не вдалося - норвезький кіпер парирував удар, оформивши супернику перший нереалізований одинадцятиметровий у кар'єрі.

До кінця першого тайму бразильці мали тотальну перевагу. Нюланд буквально спіймав кураж, по черзі витягнувши "мертві" м'ячі після ударів Данілу, Вінісіуса Жуніора та того ж Гімараеса по перерві. Скандинави трималися виключно на залізній дисципліні та геніальності свого воротаря.

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Шоу Голанда та ювілейний гол Неймара

На 68-й хвилині Анчелотті кинув у бій Неймара, для якого це був 130-й матч за збірну. Але джокером цієї зустрічі став інший суперфорвард.

На 79-й хвилині Андреас Шельдеруп виконав вивірену передачу, а Ерлінг Голанд у своєму фірмовому стилі головою вколотив м'яч у кут воріт.

Бразилія кинулася відігруватися, але на 90-й хвилині норвезький дует повторив трюк: Шельдеруп знову асистував, а Голанд оформив дубль, знявши всі питання про переможця.

Арбітр компенсував до другого тайму понад 10 хвилин, і на 90+10-й хвилині "Селесао" отримали право на ще один пенальті. Цього разу до позначки підійшов Неймар і чітко розвів м'яч і кіпера по кутах, забивши свій ювілейний, 80-й гол за національну команду. Проте часу на камбек у п'ятиразових чемпіонів світу вже не залишилося.

Історичні рекорди та прокляття Бразилії

Цей матч переписав історію обох збірних:

  • Норвегія вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу ЧС. Досі найкращим результатом "Вікінгів" була стадія 1/8 фіналу у далеких 1938 та 1998 роках.
  • Бразилія продовжила своє історичне прокляття. "Селесао" ще ніколи в історії не перемагали Норвегію (тепер у скандинавів 3 перемоги та 2 нічиї).
  • Жахлива серія проти Європи. Починаючи з 2006 року, бразильці вже всьоме поспіль вилітають у плей-оф мундіалей саме від європейських збірних. Це лише другий виліт Бразилії в 1/8 фіналу в історії (перший був від Аргентини у 1990-му).
  • Космічний Голанд. Нападник став 8-м європейцем в історії, який забив у кожному з перших 4 матчів на ЧС. Також він продовжив свою гольову серію за збірну до 14 офіційних ігор поспіль (26 голів на цьому відрізку).

Раніше ШІ назвав головних фаворитів на "золото" ЧС-2026 перед стартом плей-офф.

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