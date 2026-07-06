ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Голланд переписал историю: Норвегия выбила Бразилию и впервые вышла в 1/4 финала ЧМ

07:52 06.07.2026 Пн
3 мин
Бразилия вылетела из-за собственного исторического проклятия - фаворита остановили кураж вратаря и невероятный дубль Голанда
aimg Екатерина Урсатий
Голланд переписал историю: Норвегия выбила Бразилию и впервые вышла в 1/4 финала ЧМ Чемпионат мира по футболу 2026 (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

На чемпионате мира прогремела главная сенсация старта плей-офф. В матче 1/8 финала сборная Норвегии выбила одного из главных фаворитов турнира – Бразилию. Поединок держал в напряжении до последних секунд и завершился победой скандинавов со счетом 2:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

Бенефис Нюланда и бразильские упущенные шансы

Встреча началась на бешеных скоростях. Уже на 3-й минуте норвежец Патрик Берг забил в ворота южноамериканцев, но арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда.

Через несколько минут инициативу перехватили подопечные Карло Анчелотти. После быстрой контратаки Давид Вольфе скосил в подкате Габриэла Мартинелли в собственной штрафной. Рефери посмотрел на VAR и назначил пенальти.

Однако переиграть Эрьяна Нюланда с отметки Бруно Гимараэсу не удалось - норвежский кипер парировал удар, оформив сопернику первый нереализованный одиннадцатиметровый в карьере.

К концу первого тайма бразильцы имели тотальное преимущество. Нюланд буквально поймал кураж, поочередно вытащив "мертвые" мячи после ударов Данила, Винисиуса Жуниора и того же Гимараэса после перерыва. Скандинавы держались исключительно на железной дисциплине и гениальности своего вратаря.

Читайте также:Феномен, который не остановить: 6 безумных рекордов Месси после триллера на ЧМ-2026

Шоу Голанда и юбилейный гол Неймара

На 68-й минуте Анчелотти бросил в бой Неймара, для которого это был 130-й матч за сборную. Но джокером этой встречи стал другой суперфорвард.

На 79-й минуте Андреас Шельдеруп исполнил выверенную передачу, а Эрлинг Голанд в своем фирменном стиле головой вколотил мяч в угол ворот.

Бразилия бросилась отыгрываться, но на 90-й минуте норвежский дуэт повторил трюк: Шельдеруп снова ассистировал, а Голанд оформил дубль, сняв все вопросы о победителе.

Арбитр компенсировал до второго тайма более 10 минут, и на 90+10 минуте "Селесао" получили право на еще один пенальти. На этот раз к отметке подошел Неймар и четко развел мяч и кипера по углам, забив свой юбилейный 80-й гол за национальную команду. Однако времени на камбэк у пятикратных чемпионов мира уже не осталось.

Исторические рекорды и проклятие Бразилии

Этот матч переписал историю обеих сборных:

  • Норвегия впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ. До сих пор лучшим результатом Викингов была стадия 1/8 финала в далеких 1938 и 1998 годах.
  • Бразилия продолжила свое историческое проклятие. "Селесао" еще никогда в истории не побеждали Норвегию (теперь у скандинавов 3 победы и 2 ничьи).
  • Ужасная серия против Европы. Начиная с 2006 года, бразильцы уже в седьмой раз подряд вылетают в плей-офф мундиалей именно от европейских сборных. Это лишь второй вылет Бразилии в 1/8 финала в истории (первый был от Аргентины в 1990-м).
  • Космический Голландия. Нападающий стал 8-м европейцем в истории, забившим в каждом из первых 4 матчей на ЧМ. Также он продолжил свою голевую серию за сборную до 14 официальных игр (26 голов на этом отрезке).

Ранее ИИ назвал главных фаворитов на "золото" ЧМ-2026 перед стартом плей-офф.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бразилия Норвегия Чемпионат мира Футбол
Новости
"Гастролеры и схематозники": Мадяр отреагировал на коррупционный скандал в СБС
"Гастролеры и схематозники": Мадяр отреагировал на коррупционный скандал в СБС
Аналитика
1424 дня в аду, "игры" с ФСБ и стоячий режим: Интервью с бойцом "Азова" Сергеем Бенцой
Татьяна Демухкорреспондент РБК-Украина 1424 дня в аду, "игры" с ФСБ и стоячий режим: Интервью с бойцом "Азова" Сергеем Бенцой