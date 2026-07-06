Голланд переписал историю: Норвегия выбила Бразилию и впервые вышла в 1/4 финала ЧМ

На чемпионате мира прогремела главная сенсация старта плей-офф. В матче 1/8 финала сборная Норвегии выбила одного из главных фаворитов турнира – Бразилию. Поединок держал в напряжении до последних секунд и завершился победой скандинавов со счетом 2:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

Бенефис Нюланда и бразильские упущенные шансы

Встреча началась на бешеных скоростях. Уже на 3-й минуте норвежец Патрик Берг забил в ворота южноамериканцев, но арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда.

Через несколько минут инициативу перехватили подопечные Карло Анчелотти. После быстрой контратаки Давид Вольфе скосил в подкате Габриэла Мартинелли в собственной штрафной. Рефери посмотрел на VAR и назначил пенальти.

Однако переиграть Эрьяна Нюланда с отметки Бруно Гимараэсу не удалось - норвежский кипер парировал удар, оформив сопернику первый нереализованный одиннадцатиметровый в карьере.

К концу первого тайма бразильцы имели тотальное преимущество. Нюланд буквально поймал кураж, поочередно вытащив "мертвые" мячи после ударов Данила, Винисиуса Жуниора и того же Гимараэса после перерыва. Скандинавы держались исключительно на железной дисциплине и гениальности своего вратаря.

Шоу Голанда и юбилейный гол Неймара

На 68-й минуте Анчелотти бросил в бой Неймара, для которого это был 130-й матч за сборную. Но джокером этой встречи стал другой суперфорвард.

На 79-й минуте Андреас Шельдеруп исполнил выверенную передачу, а Эрлинг Голанд в своем фирменном стиле головой вколотил мяч в угол ворот.

Бразилия бросилась отыгрываться, но на 90-й минуте норвежский дуэт повторил трюк: Шельдеруп снова ассистировал, а Голанд оформил дубль, сняв все вопросы о победителе.

Арбитр компенсировал до второго тайма более 10 минут, и на 90+10 минуте "Селесао" получили право на еще один пенальти. На этот раз к отметке подошел Неймар и четко развел мяч и кипера по углам, забив свой юбилейный 80-й гол за национальную команду. Однако времени на камбэк у пятикратных чемпионов мира уже не осталось.

Исторические рекорды и проклятие Бразилии

Этот матч переписал историю обеих сборных: