Голланд переписал историю: Норвегия выбила Бразилию и впервые вышла в 1/4 финала ЧМ
На чемпионате мира прогремела главная сенсация старта плей-офф. В матче 1/8 финала сборная Норвегии выбила одного из главных фаворитов турнира – Бразилию. Поединок держал в напряжении до последних секунд и завершился победой скандинавов со счетом 2:1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .
Бенефис Нюланда и бразильские упущенные шансы
Встреча началась на бешеных скоростях. Уже на 3-й минуте норвежец Патрик Берг забил в ворота южноамериканцев, но арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда.
Через несколько минут инициативу перехватили подопечные Карло Анчелотти. После быстрой контратаки Давид Вольфе скосил в подкате Габриэла Мартинелли в собственной штрафной. Рефери посмотрел на VAR и назначил пенальти.
Однако переиграть Эрьяна Нюланда с отметки Бруно Гимараэсу не удалось - норвежский кипер парировал удар, оформив сопернику первый нереализованный одиннадцатиметровый в карьере.
К концу первого тайма бразильцы имели тотальное преимущество. Нюланд буквально поймал кураж, поочередно вытащив "мертвые" мячи после ударов Данила, Винисиуса Жуниора и того же Гимараэса после перерыва. Скандинавы держались исключительно на железной дисциплине и гениальности своего вратаря.
Шоу Голанда и юбилейный гол Неймара
На 68-й минуте Анчелотти бросил в бой Неймара, для которого это был 130-й матч за сборную. Но джокером этой встречи стал другой суперфорвард.
На 79-й минуте Андреас Шельдеруп исполнил выверенную передачу, а Эрлинг Голанд в своем фирменном стиле головой вколотил мяч в угол ворот.
Бразилия бросилась отыгрываться, но на 90-й минуте норвежский дуэт повторил трюк: Шельдеруп снова ассистировал, а Голанд оформил дубль, сняв все вопросы о победителе.
Арбитр компенсировал до второго тайма более 10 минут, и на 90+10 минуте "Селесао" получили право на еще один пенальти. На этот раз к отметке подошел Неймар и четко развел мяч и кипера по углам, забив свой юбилейный 80-й гол за национальную команду. Однако времени на камбэк у пятикратных чемпионов мира уже не осталось.
Исторические рекорды и проклятие Бразилии
Этот матч переписал историю обеих сборных:
- Норвегия впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ. До сих пор лучшим результатом Викингов была стадия 1/8 финала в далеких 1938 и 1998 годах.
- Бразилия продолжила свое историческое проклятие. "Селесао" еще никогда в истории не побеждали Норвегию (теперь у скандинавов 3 победы и 2 ничьи).
- Ужасная серия против Европы. Начиная с 2006 года, бразильцы уже в седьмой раз подряд вылетают в плей-офф мундиалей именно от европейских сборных. Это лишь второй вылет Бразилии в 1/8 финала в истории (первый был от Аргентины в 1990-м).
- Космический Голландия. Нападающий стал 8-м европейцем в истории, забившим в каждом из первых 4 матчей на ЧМ. Также он продолжил свою голевую серию за сборную до 14 официальных игр (26 голов на этом отрезке).
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