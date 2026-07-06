Англія в меншості перемогла Мексику і вибила господарів з Мундіалю

Слідом за Бразилією турнір втратив мексиканців, причому на їхньому ж полі. У ніч проти 6 липня Англія у драматичному стилі вибила співавторів ЧС і вийшла в 1/4 фіналу, де на "Трьох левів" уже чекає збірна Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Megogo .

Злива, рекорд Шілтона та шість хвилин безкомпромісного вогню

Матч на легендарній арені "Ацтека" розпочався з нервів ще до першого свистка - через потужну негоду організаторам довелося відкласти старт на цілу годину.

Коли ж команди нарешті вийшли на газон, емоції спалахнули миттєво. Вже на стартових секундах Деклан Райс схопив "гірчичник", а згодом Рауль Хіменес змусив серйозно попрацювати Джордана Пікфорда.

До слова, для англійського воротаря цей вихід став особливим: 17-й поєдинок на чемпіонатах світу дозволив йому повторити віковий національний рекорд культового Пітера Шілтона.

Ближче до кінця тайму гра взагалі вибухнула. Команда Томаса Тухеля видала феноменальний відрізок, головним героєм якого став Джуд Беллінгем. На 36-й хвилині один з лідерів мадридського "Реала" замкнув тонку передачу від Букайо Сака, а вже за дві хвилини скористався пасом Гаррі Кейна після зразкового пресингу на чужій половині поля і розстріляв порожні ворота.

"Ель Трі" відповіли майже миттєво, Хуліан Кіньйонес вдало підкараулив відскік після розіграшу стандарту і пробив Пікфорда, встановивши абсолютний рекорд Мексики - 5 результативних дій на одному Мундіалі.

Червона картка через VAR та залізний характер "Трьох левів"

Уся стратегія англійців ледь не полетіла шкереберть на 54-й хвилині. Захисник Джаррелл Кванса пішов у вкрай жорсткий підкат. Головний арбітр спочатку проігнорував епізод, але після підказки з кімнати VAR та перегляду повтору на моніторі показав англійцю пряму червону картку.

Здавалося, господарі мають дотискати суперника, але сталося навпаки. Залишившись у меншості, Англія пішла вперед, Ентоні Гордон заробив одинадцятиметровий, а Гаррі Кейн холоднокровно його реалізував - 1:3.

Мексиканці повернули інтригу на 69-й хвилині, коли Рауль Хіменес забив свій пенальті за фол проти Гутьєрреса. Фінальний штурм трибуни гнали вперед щосили, проте дисципліна Тухеля витримала цей тиск.

Англійці вистояли, хоча аналітики з Opta Joe згодом підрахували, що європейці володіли м’ячем усього 33,2% часу, повторивши свій оборонний антирекорд часів переможного ЧС-1966.

Історичний злам для "Ацтеки" та погляд у чвертьфінал

Цей поєдинок зруйнував унікальне футбольне прокляття. Для збірної Мексики це перша поразка на "Ацтеці" в межах фінальних частин чемпіонатів світу. До цієї ночі культовий стадіон приймав 9 матчів за участю "Ель Трі", і жоден із них не закінчувався для господарів поразкою.

А от Англія святкує свій 11-й вихід до чвертьфіналу в історії. За цим показником скандинави та британці тепер у вузькому колі топів, поступаючись лише Німеччині (14) та Бразилії (15).

Ба більше, Джуд Беллінгем за свій перформанс цілком заслужено забрав уже другу статуетку найкращого гравця матчу на цьому турнірі.

Тепер турнірна сітка ЧС-2026 звела дві перші чвертьфінальні пари. У ніч на четвер, 9 липня, старі рахунки у повторенні минулого Мундіалю зводитимуть Франція та Марокко.

А от битва Англії проти сенсаційної Норвегії Ерлінга Голанда запланована на ніч проти неділі, 12 липня, о 00:00 за київським часом.