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Англия в меньшинстве победила Мексику и выбила хозяев из Мундиаля

10:51 06.07.2026 Пн
3 мин
Шторм, изъятие и дубль Беллингема: как Англия одержала победу
aimg Екатерина Урсатий
Англия в меньшинстве победила Мексику и выбила хозяев из Мундиаля Чемпионат мира по футболу 2026 (фото: Getty Images)
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Следом за Бразилией турнир потерял мексиканцев, причем на их же поле. В ночь на 6 июля Англия в драматическом стиле выбила соавторов ЧМ и вышла в 1/4 финала, где "Трех львов" уже ждет сборная Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

Ливень, рекорд Шилтона и шесть минут бескомпромиссного огня

Матч на легендарной арене "Ацтека" начался с нервов еще до первого свистка - из-за мощной непогоды организаторам пришлось отложить старт на целый час.

Когда команды наконец вышли на газон, эмоции вспыхнули мгновенно. Уже на стартовых секундах Деклан Райс схватил "горчичник", а затем Рауль Хименес заставил серьезно поработать Джордана Пикфорда.

Для английского вратаря этот выход стал особенным: 17-й поединок на чемпионатах мира позволил ему повторить возрастной национальный рекорд культового Питера Шилтона.

Ближе к концу тайма игра вообще разразилась. Команда Томаса Тухеля издала феноменальный отрезок, главным героем которого стал Джуд Беллингем. На 36-й минуте один из лидеров мадридского "Реала" замкнул тонкую передачу от Букайо Сака, а уже через две минуты воспользовался пасом Гарри Кейна после образцового прессинга на чужой половине поля и расстрелял пустые ворота.

"Эль Три" ответили почти мгновенно, Хулиан Киньонес удачно подкараулил отскок после розыгрыша стандарта и пробил Пикфорда, установив абсолютный рекорд Мексики - 5 результативных действий на одном Мундиале.

Красная карта через VAR и железный характер "Трех львов"

Вся стратегия англичан чуть не полетела кувырком на 54-й минуте. Защитник Джаррелл Кванса удалился в крайне жесткий подкат. Главный арбитр сначала проигнорировал эпизод, но после подсказки из комнаты VAR и просмотра повтора на мониторе показал англичанину прямую красную карточку.

Казалось, хозяева должны дожимать соперника, но произошло наоборот. Оставшись в меньшинстве, Англия пошла вперед, Энтони Гордон заработал одиннадцатиметровый, а Гарри Кейн хладнокровно его реализовал - 1:3.

Мексиканцы вернули интригу на 69-й минуте, когда Рауль Хименес забил свой пенальти за фол против Гутьерреса. Финальный штурм трибуны гнали вперед изо всех сил, однако дисциплина Тухеля выдержала это давление.

Англичане выстояли, хотя аналитики из Opta Joe со временем подсчитали, что европейцы владели мячом всего 33,2% времени, повторив свой оборонный антирекорд времен победного ЧМ-1966.

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Исторический излом для "Ацтеки" и взгляд в четвертьфинал

Этот поединок разрушил уникальное футбольное проклятие. Для сборной Мексики это первое поражение на Ацтеке в рамках финальных частей чемпионатов мира. До этой ночи культовый стадион принимал 9 матчей с участием "Эль Три", и ни один из них не заканчивался для хозяев поражением.

А вот Англия празднует свой 11-й выход в четвертьфинал в истории. По этому показателю скандинавы и британцы теперь в узком кругу топов, уступая только Германии (14) и Бразилии (15).

Более того, Джуд Беллингем за свой перформанс вполне заслуженно забрал уже вторую статуэтку лучшего игрока матча на этом турнире.

Теперь турнирная сетка ЧМ-2026 построила две первые четвертьфинальные пары. В ночь на четверг, 9 июля, старые счета в повторении прошлого Мундиаля будут возводить Франция и Марокко.

А вот битва Англии против сенсационной Норвегии Эрлинга Голанда запланирована на ночь на воскресенье, 12 июля, в 00:00 по киевскому времени.

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