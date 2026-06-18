RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Иордания, Панама, Бразилия или Испания? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места

13:45 18.06.2026 Чт
2 мин
Фавориты Мундиаля балансируют на грани
aimg Андрей Костенко
Сборная Испании упустила важные очки в матче с Кабо-Верде (фото: x.com/SEFutbol)

Стартовый тур группового этапа чемпионата мира по футболу-2026 определил первую промежуточную таблицу команд, занимающих третьи места в своих группах и борющихся за выход в 1/16 финала.

У кого сейчас больше всего шансов продолжить борьбу, а кто рискует вылететь — сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЧМ.

Читайте также: ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Кто претендует на место в топ-8

Поскольку обновленный формат чемпионата мира открывает путь в 1/16 финала только для восьми лучших сборных из этой категории, каждый забитый гол и набранное очко уже сейчас имеют решающее значение для дальнейшей судьбы команд.

На данный момент ситуация в сводной таблице чётко разделила претендентов на два лагеря: тех, кто набрал очки благодаря ничьим, и неудачников стартовых матчей.

Главными фаворитами на выход в плей-офф с третьего места пока являются команды, которым удалось сыграть вничью. Благодаря более высокой результативности лидируют Нидерланды, а Бразилия, Бельгия, Катар и Португалия идут следом с абсолютно одинаковыми показателями. Замыкает шестерку "мирных" сборных Испания, которая хоть и не забила, но и не пропустила.

В противовес им, другая шестерка команд начала турнир с поражений, что значительно осложняет их турнирное положение. Чехия и Эквадор пока закрывают топ-8 проходных мест.

Худшая ситуация наблюдается у Сенегала, Иордании и Турции, которые проиграли на старте с разницей в два мяча. К тому же турки не смогли забить ни одного гола.

Рейтинг команд, занявших третьи места после 1-го тура:

  1. Нидерланды (Группа F) – 1 очко (разница мячей – 2:2)
  2. Бразилия (Группа C) – 1 (1:1)
  3. Бельгия (Группа G) – 1 (1:1)
  4. Катар (Группа B) – 1 (1:1)
  5. Португалия (Группа K) – 1 (1:1)
  6. Испания (Группа H) – 1 (0:0)
  7. Чехия (Группа A) – 0 (1:2)
  8. Эквадор (Группа E) – 0 (0:1)
  9. Панама (Группа L) – 0 (0:1)
  10. Сенегал (Группа I) – 0 (1:3)
  11. Иордания (Группа J) – 0 (1:3)
  12. Турция (Группа D) – 0 (0:2)

Отметим, что путёвки в 1/16 финала получат две лучшие сборные из каждой группы, а также 8 из 12-ти команд, занявших третьи места.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: