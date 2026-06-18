Йорданія, Панама, Бразилія чи Іспанія? Хто проходить у плей-офф ЧС-2026 з третього місця

Хто претендує на топ-8

Оскільки оновлений формат Мундіалю відкриває двері до 1/16 фіналу лише для восьми найкращих збірних із цієї категорії, кожен забитий м'яч та набране очко вже зараз мають критичне значення для подальшої долі команд.

Наразі ситуація у зведеній таблиці чітко розділила претендентів на два табори: тих, хто здобув бали завдяки нічиїм, та невдах стартових поєдинків.

Головними фаворитами на вихід до плей-офф з третього місця наразі є команди, які спромоглися розписати мирні угоди. Завдяки вищій результативності лідирують Нідерланди, а Бразилія, Бельгія, Катар та Португалія розташувалися слідом із абсолютно однаковими показниками. Замикає шістку "мирних" збірних Іспанія, яка хоч і не забила, але й не пропустила.

На противагу їм, інша шістка команд розпочала турнір із поразок, що значно ускладнює їхнє турнірне становище. Чехія та Еквадор наразі закривають топ-8 прохідних місць.

Найгірша ситуація спостерігається у Сенегалу, Йорданії та Туреччини, які програли на старті з різницею у два м'ячі. До того ж турки не спромоглися забити бодай один гол.

Рейтинг третіх місць після 1-го туру:

Нідерланди (Група F) – 1 очко (різниця м'ячів – 2:2) Бразилія (Група C) – 1 (1:1) Бельгія (Група G) – 1 (1:1) Катар (Група B) – 1 (1:1) Португалія (Група K) – 1 (1:1) Іспанія (Група H) – 1 (0:0) Чехія (Група A) – 0 (1:2) Еквадор (Група E) – 0 (0:1) Панама (Група L) – 0 (0:1) Сенегал (Група I) – 0 (1:3) Йорданія (Група J) – 0 (1:3) Туреччина (Група D) – 0 (0:2)

Зазначимо, що путівки до 1/16 фіналу отримають по дві найкращі збірні з кожної групи, а також 8 з 12-ти команд, які посядуть треті місця.