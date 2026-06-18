Йорданія, Панама, Бразилія чи Іспанія? Хто проходить у плей-офф ЧС-2026 з третього місця

Стартовий тур групового етапу чемпіонату світу з футболу-2026 сформував першу проміжну таблицю команд, які опинилися на третіх позиціях у своїх квартетах та ведуть боротьбу за вихід до 1/16 фіналу.
У кого наразі найбільше шансів продовжити боротьбу, а хто ризикує вилетіти – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Мундіалю.
Оскільки оновлений формат Мундіалю відкриває двері до 1/16 фіналу лише для восьми найкращих збірних із цієї категорії, кожен забитий м'яч та набране очко вже зараз мають критичне значення для подальшої долі команд.
Наразі ситуація у зведеній таблиці чітко розділила претендентів на два табори: тих, хто здобув бали завдяки нічиїм, та невдах стартових поєдинків.
Головними фаворитами на вихід до плей-офф з третього місця наразі є команди, які спромоглися розписати мирні угоди. Завдяки вищій результативності лідирують Нідерланди, а Бразилія, Бельгія, Катар та Португалія розташувалися слідом із абсолютно однаковими показниками. Замикає шістку "мирних" збірних Іспанія, яка хоч і не забила, але й не пропустила.
На противагу їм, інша шістка команд розпочала турнір із поразок, що значно ускладнює їхнє турнірне становище. Чехія та Еквадор наразі закривають топ-8 прохідних місць.
Найгірша ситуація спостерігається у Сенегалу, Йорданії та Туреччини, які програли на старті з різницею у два м'ячі. До того ж турки не спромоглися забити бодай один гол.
Рейтинг третіх місць після 1-го туру:
Зазначимо, що путівки до 1/16 фіналу отримають по дві найкращі збірні з кожної групи, а також 8 з 12-ти команд, які посядуть треті місця.
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