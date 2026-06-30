Упущенный шанс: Стародубцева досадно уступила на старте Уимблдона-2026

Двойной брейк и потерянная нить игры

Противостояние на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета оказалось очень изнурительным и длилось 2 часа 25 минут. Для Стародубцевой это был третий старт в основе Уимблдона, где в предыдущих двух розыгрышах она постоянно проходила дальше.

На этот раз соперница была ниже рейтинга, и начало матча лишь подтверждало статус фаворитки украинки.

В первой партии, продолжавшейся более часа, Юлия вела в счете 4:1. Несмотря на то, что оппонентка сравняла ход игры, на тайбрейке Стародубцева дожала Блинкову – 7:6 (7:3).

Во втором сете украинка снова захватила инициативу и повела с брейком 2:0. Однако серия ошибок позволила сопернице перехватить инициативу, выйти вперед (3:5) и забрать партию. В решающем сете игра нашей теннисистки полностью разладилась и "нейтральная" спортсменка со старта повела 4:0 и спокойно закрыла матч.

Итоговый счет встречи – 7:6(3), 4:6, 1:6 .

Стародубцева даже опередила соперницу за активно выигранными мячами (29:27) и допустила меньшее количество непринужденных ошибок (33 против 34).

Ключевым фактором стала реализация брейкпойнтов, Блинкова отыграла 11 из 14 шансов украинки, а сама забрала сразу 8 геймов на подаче Юлии. Теперь счет личных встреч стал 2:1 в пользу Блинковой.

Во втором круге победительница этой пары встретится с сильнейшей в противостоянии между Мартой Костюк (WTA 13, Украина) и Надеждой Подороской (WTA 574, Аргентина).

Утрачены позиции украинского десанта

Для Юлии Стародубцевой это поражение болезненно еще и с точки зрения рейтинга, ведь в прошлом сезоне она играла во втором круге травяного мейджора, поэтому теперь потеряет заработанные очки.

В целом стартовые запуски на турнире с призовым фондом £26,736,000 сложились для Украины нелестно. Кроме Стародубцевой барьер первого круга не смогли преодолеть Ангелина Калинина и Александра Олейникова.

Единственной представительницей нашей страны, которая пробилась во второй раунд на данный момент, остается Даяна Ястремская , которая в супертриллере отыграла четыре матчбола.