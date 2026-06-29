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В шаге от вылета: Ястремская с сумасшедшим камбеком дожала японку на Уимблдоне.

22:30 29.06.2026 Пн
2 мин
Первая победа Украины на Уимблдоне-2026 держала в напряжении до конца
aimg Екатерина Урсатий
В шаге от вылета: Ястремская с сумасшедшим камбеком дожала японку на Уимблдоне. Дайана Ястремская (фото: Getty Images)
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно, хоть и не без сверхусилий, стартовала в основной сетке Уимблдона-2026. В поединке первого раунда 26-летняя одесситка вырвала победу у японской теннисистки Аои Ито, отыграв по ходу решающего сета четыре матчбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Нервы на тайбрейке и спасение на грани вылета

Даяна Ястремская (WTA 67) в пятый раз в карьере играет в основной сетке Уимблдона, где ее личным рекордом остается четвертый круг в 2019 году. Дебютная встреча против японки Аои Ито (WTA 228), с которой одесситка раньше никогда не пересекалась на корте, затянулась на изнурительные 2 часа и 20 минут.

Стартовый сет начался с преимущества Ито, которое повело в счете 1:3, однако украинка быстро забрала три гейма подряд и выровняла положение. В конце концов, судьба партии решалась на тайбрейке, где Ястремская просто уничтожила соперницу со счетом 7:1.

Во втором сете Даяна вела 3:2, но японка перехватила инициативу, выиграла три гейма подряд и со второй попытки закрыла партию в свою пользу – 4:6.

Решающий сет превратился в настоящий теннисный триллер. При равной игре при счете 4:5 в пользу Ито украинская теннисистка оказалась в шаге от катастрофы.

Однако Даяна проявила феноменальную стойкость: сначала она героически отыграла два матчбола на приеме в девятом гейме, а в следующем – еще два матчбола уже на собственной подаче.

Полностью сломив соперницу психологически в конце поединка, Ястремская дожала оппонентку и вырвала итоговую победу.

Во втором круге Уимблдона-2026 Ястремская сыграет с победительницей пары Джессика Бузас Манейро (WTA 52, Испания) – Анастасия Потапова (WTA 28, Австрия). К слову, именно испанцы Манейро наша спортсменка уступила корты Лондона в прошлом сезоне.

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Даяна Ястремская стала первой среди украинок, пробившихся в 1/32 финала престижного травяного турнира.

Ранее другая представительница Украины Александра Олейникова потерпела сокрушительное поражение от американки Маккартни Кесслер, которая при этом установила уникальный исторический рекорд Уимблдона.

Большой десант наших теннисисток ожидается на кортах Всеанглийского клуба уже во вторник, 30 июня, когда в борьбу одновременно вступят сразу пять украинок.

Напомним, стартовый день Лондона оказался богатым эмоциями: первая ракетка мираЯнник Синнер сквозь окровавленные кроссовки и болезненное падение вырвал победу в 5-сетовом триллере .

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