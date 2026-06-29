Мучительный дебют: украинка Олейникова потерпела сокрушительное фиаско на Уимблдоне-2026
Украинская теннисистка Александра Олийникова очень неудачно дебютировала в основной сетке травяного Грендслема.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.
40 минут без шансов: как это было
В матче первого круга Уимблдона-2026 24-летняя украинка потерпела сокрушительное поражение от представительницы США Маккартни Кесслер, не сумев взять у соперницы ни одного гейма.
Для Олейниковой (53-я в рейтинге WTA) это был лишь третий матч в карьере на травяном покрытии, и нехватка опыта на специфических кортах стала роковой.
Американка Маккартни Кесслер (57 в WTA) с первых секунд захватила полный контроль над игрой.
В первом сете Кесслер доминировала на приеме и безупречно держала свою подачу. Александра допускала ошибки и отдала партию "всуху" за рекордные 19 минут - 0:6 .
Во втором сете рисунок игры, к сожалению, не изменился. Американская теннисистка продолжила действовать безошибочно, тогда как украинка так и не смогла найти свой ритм – еще одни 0:6 .
Поединок-кошмар на лондонских кортах длился всего 40 минут . Статистика встречи оказалась безжалостной: Олейникова выполнила 1 эйс и допустила 2 двойных ошибок, однако за весь матч не было ни одного брейк-пойнта.
Кесслер же обошлась без эйсов и ошибок на подаче, реализовав 6 брейков из 6 возможных. Пока Александра пока не имеет в своем активе ни одной победы на траве.
Уникальный рекорд американки
Обыграв украинку, Маккартни Кесслер не просто прошла дальше, но и вошла в историю Уимблдона. Она стала первой несеянной теннисисткой с 2003 года, одержавшей победу в основной сетке этого турнира со счетом 6:0, 6:0 (последней это делала легендарная Мэри Пирс 23 года назад).
Кроме того, это первый женский матч в Лондоне с двойной "баранкой" после памятного финала 2025 года, когда Ига Швентек так же разгромила Аманду Анисимова. Во втором раунде Уимблдона-2026 Кесслер выйдет на корт против второй ракетки мира Арины Соболенко.
Несмотря на болезненный вылет дебютантки, украинское представительство на престижном мейджоре остается мощным. Уже во вторник, 30 июня, свой путь на Уимблдоне-2026 начнут сразу пять украинских теннисисток.
Напомним, стартовый день Лондона оказался богатым эмоциями: первая ракетка мира Янник Синнер сквозь окровавленные кроссовки и болезненное падение вырвал победу в 5-сетовом триллере .