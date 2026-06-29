ua en ru
Пн, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Болісний дебют: українка Олійникова зазнала нищівного фіаско на Вімблдоні-2026

20:49 29.06.2026 Пн
2 хв
Лондонська трава підкорилася не одразу: дебют нашої тенісистки залишив більше запитань, ніж відповідей
aimg Катерина Урсатій
Болісний дебют: українка Олійникова зазнала нищівного фіаско на Вімблдоні-2026 Олександра Олійникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Українська тенісистка Олександра Олійникова вкрай невдало дебютувала в основній сітці трав'яного Грендслему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

40 хвилин без шансів: як це було

У матчі першого кола Вімблдону-2026 24-річна українка зазнала нищівної поразки від представниці США Маккартні Кесслер, не зумівши взяти у суперниці жодного гейму.

Для Олійникової (53-тя в рейтингу WTA) це був лише третій матч у кар'єрі на трав'яному покритті, і брак досвіду на специфічних кортах став фатальним.

Американка Маккартні Кесслер (57-ма в WTA) з перших секунд захопила повний контроль над грою.

У першому сеті Кесслер домінувала на прийомі та бездоганно тримала власну подачу. Олександра припускалася помилок і віддала партію "всуху" за рекордні 19 хвилин - 0:6.

У другому сеті малюнок гри, на жаль, не змінився. Американська тенісистка продовжила діяти безпомилково, тоді як українка так і не змогла знайти свій ритм - ще одні 0:6.

Читайте також: Українське дербі на старті та битва з "нейтральною": сюрпризи жеребкування Вімблдона-2026

Поєдинок-кошмар на лондонських кортах тривав загалом лише 40 хвилин. Статистика зустрічі виявилася безжальною: Олійникова виконала 1 ейс та припустилася 2 подвійних помилок, проте за весь матч не мала жодного брейк-пойнту.

Кесслер натомість обійшлася без ейсів та помилок на подачі, реалізувавши 6 брейків із 6 можливих. Наразі Олександра поки не має у своєму активі жодної перемоги на траві.

Унікальний рекорд американки

Обігравши українку, Маккартні Кесслер не просто пройшла далі, а й увійшла в історію Вімблдону. Вона стала першою несіяною тенісисткою з 2003 року, яка здобула перемогу в основній сітці цього турніру з рахунком 6:0, 6:0 (останньою це робила легендарна Мері Пірс 23 роки тому).

Крім того, це перший жіночий матч у Лондоні з подвійним "бубликом" після пам'ятного фіналу 2025 року, коли Іга Швьонтек так само розгромила Аманду Анісімову. У другому раунді Вімблдону-2026 Кесслер вийде на корт проти другої ракетки світу Аріни Соболенко.

Попри болісний виліт дебютантки, українське представництво на престижному мейджорі залишається потужним. Уже у вівторок, 30 червня, свій шлях на Вімблдоні-2026 розпочнуть одразу п'ять українських тенісисток.

Нагадаємо, стартовий день Лондона виявився багатим на емоції: перша ракетка світу Яннік Сіннер крізь закривавлені кросівки та болісне падіння вирвав перемогу у 5-сетовому трилері.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Теніс Уимблдон
Новини
Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)
Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)
Аналітика
Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна
Віктор ОліфіровАналітик, історик Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна