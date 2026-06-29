Болісний дебют: українка Олійникова зазнала нищівного фіаско на Вімблдоні-2026
Українська тенісистка Олександра Олійникова вкрай невдало дебютувала в основній сітці трав'яного Грендслему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
40 хвилин без шансів: як це було
У матчі першого кола Вімблдону-2026 24-річна українка зазнала нищівної поразки від представниці США Маккартні Кесслер, не зумівши взяти у суперниці жодного гейму.
Для Олійникової (53-тя в рейтингу WTA) це був лише третій матч у кар'єрі на трав'яному покритті, і брак досвіду на специфічних кортах став фатальним.
Американка Маккартні Кесслер (57-ма в WTA) з перших секунд захопила повний контроль над грою.
У першому сеті Кесслер домінувала на прийомі та бездоганно тримала власну подачу. Олександра припускалася помилок і віддала партію "всуху" за рекордні 19 хвилин - 0:6.
У другому сеті малюнок гри, на жаль, не змінився. Американська тенісистка продовжила діяти безпомилково, тоді як українка так і не змогла знайти свій ритм - ще одні 0:6.
Поєдинок-кошмар на лондонських кортах тривав загалом лише 40 хвилин. Статистика зустрічі виявилася безжальною: Олійникова виконала 1 ейс та припустилася 2 подвійних помилок, проте за весь матч не мала жодного брейк-пойнту.
Кесслер натомість обійшлася без ейсів та помилок на подачі, реалізувавши 6 брейків із 6 можливих. Наразі Олександра поки не має у своєму активі жодної перемоги на траві.
Унікальний рекорд американки
Обігравши українку, Маккартні Кесслер не просто пройшла далі, а й увійшла в історію Вімблдону. Вона стала першою несіяною тенісисткою з 2003 року, яка здобула перемогу в основній сітці цього турніру з рахунком 6:0, 6:0 (останньою це робила легендарна Мері Пірс 23 роки тому).
Крім того, це перший жіночий матч у Лондоні з подвійним "бубликом" після пам'ятного фіналу 2025 року, коли Іга Швьонтек так само розгромила Аманду Анісімову. У другому раунді Вімблдону-2026 Кесслер вийде на корт проти другої ракетки світу Аріни Соболенко.
Попри болісний виліт дебютантки, українське представництво на престижному мейджорі залишається потужним. Уже у вівторок, 30 червня, свій шлях на Вімблдоні-2026 розпочнуть одразу п'ять українських тенісисток.
Нагадаємо, стартовий день Лондона виявився багатим на емоції: перша ракетка світу Яннік Сіннер крізь закривавлені кросівки та болісне падіння вирвав перемогу у 5-сетовому трилері.