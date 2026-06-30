Втрачений шанс: Стародубцева прикро поступилася на старті Вімблдона-2026

Подвійний брейк та втрачена нитка гри

Протистояння на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету виявилося надзвичайно виснажливим і тривало 2 години 25 хвилин. Для Стародубцевої це був третій старт в основі Вімблдона, де в попередніх двох розіграшах вона незмінно проходила далі.

Цього разу суперниця була нижчою за рейтингом, і початок матчу лише підтверджував статус фаворитки українки.

У першій партії, яка тривала понад годину, Юлія вела в рахунку 4:1. Попри те, що опонентка зрівняла хід гри, на тайбрейку Стародубцева дотиснула Блінкову - 7:6 (7:3).

У другому сеті українка знову захопила ініціативу і повела з брейком 2:0. Проте серія помилок дозволила суперниці перехопити ініціативу, вийти вперед (3:5) та забрати партію. У вирішальному сеті гра нашої тенісистки повністю розладналася і "нейтральна" спортсменка зі старту повела 4:0 і спокійно закрила матч.

Підсумковий рахунок зустрічі - 7:6(3), 4:6, 1:6.

Стародубцева навіть випередила суперницю за активно виграними м'ячами (29:27) та припустилася меншої кількості невимушених помилок (33 проти 34).

Ключовим фактором стала реалізація брейкпойнтів, Блінкова відіграла 11 з 14 шансів українки, натомість сама забрала одразу 8 геймів на подачі Юлії. Тепер рахунок особистих зустрічей став 2:1 на користь Блінкової.

У другому колі переможниця цієї пари зустрінеться із сильнішою у протистоянні між Мартою Костюк (WTA 13, Україна) та Надею Подороскою (WTA 574, Аргентина).

Втрачені позиції українського десанту

Для Юлії Стародубцевої ця поразка є болючою ще й з точки зору рейтингу, адже минулого сезону вона грала у другому колі трав'яного мейджору, тож тепер втратить зароблені очки.

Загалом стартові запуски на турнірі з призовим фондом £26,736,000 склалися для України невтішно. Окрім Стародубцевої, бар'єр першого кола не змогли подолати Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова.

Єдиною представницею нашої країни, яка пробилася до другого раунду на цей момент, залишається Даяна Ястремська, яка у супертрилері відіграла чотири матчболи.