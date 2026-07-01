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Всего 20 минут на поле: "Аякс" официально объявил об уходе Александра Зинченко

09:11 01.07.2026 Ср
2 мин
Короткий роман длиной в несколько месяцев и 20 минут в поле. Эпопея универсала сборной Украины в Нидерландах официально завершилась
aimg Екатерина Урсатий
Александр Зинченко (фото: Getty Images)

Амстердамский "Аякс" официально объявил об уходе из команды универсала сборной Украины Александра Зинченко.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт нидерландского клуба.

Прощание в Амстердаме и кадровая чистка

29-летний украинский футболист покинул нидерландский гранд в статусе свободного агента, поскольку стороны решили не продлевать контракт, истекающий 30 июня 2026 года.

Вместе с украинским защитником столичную команду также официально покинули голкипер Витезслав Ярош и защитник Такехиро Томиясу. Руководство "евреев" поблагодарило легионеров за профессионализм.

"Мы хотели бы поблагодарить Витезслава, Такехиро и Александра за их преданность и вклад в клуб, и пожелать им успехов на следующем этапе их карьеры", - говорится в официальном сообщении пресс-службы амстердамцев.

Напомним, Александр Зинченко перешел в "Аяксу" из лондонского "Арсенала" совсем недавно - 1 февраля 2026 года.

Тогда боссы клуба рассчитывали на мгновенный эффект от опыта левого защитника в АПЛ для борьбы за зону Лиги чемпионов.

Однако из-за тяжелого повреждения украинец успел принять участие только в 2-х матчах, суммарно наиграв 20 минут, и не отметился результативными действиями.

Ранее в отечественных СМИ активно распространялась информация о вероятном громком трансфере игрока в житомирское "Полесье", однако впоследствии в прессе эти слухи окончательно опровергли. Сейчас футболист находится в поисках нового клуба.

Кадровые изменения в "Аяксе" произошли на фоне безумных событий в мировом спорте.

В частности, на футбольном ЧМ-2026 сборная Франции разгромила Швецию (3:0) благодаря дублю Килиана Мбаппе, установившему абсолютный рекорд мундиалов по голам в плейоф и обошедший самого Роналдо. В 1/8 финала французы сыграют против Парагвая, а Норвегия Эрлинга Голанда выйдет на Бразилию .

Ранее мы рассказали, как Бразилия на последних секундах выбила Японию из ЧМ-2026.

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ФутболАяксАлександр Зинченко