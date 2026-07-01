Усього 20 хвилин на полі: "Аякс" офіційно оголосив про відхід Олександра Зінченка

Прощання в Амстердамі та кадрова чистка

29-річний український футболіст залишив нідерландський гранд у статусі вільного агента, оскільки сторони вирішили не продовжувати контракт, який сплинув 30 червня 2026 року.

Разом з українським захисником столичну команду також офіційно залишили голкіпер Вітезслав Ярош та захисник Такехіро Томіясу. Керівництво "євреїв" подякувало легіонерам за професіоналізм.

"Ми хотіли б подякувати Вітезславу, Такехіро та Олександру за їхню відданість і внесок у клуб, і побажати їм успіхів на наступному етапі їхньої кар'єри", - йдеться у офіційному повідомленні пресслужби амстердамців.

Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов до "Аякса" з лондонського "Арсенала" зовсім нещодавно - 1 лютого 2026 року.

Тоді боси клубу розраховували на миттєвий ефект від досвіду лівого захисника в АПЛ задля боротьби за зону Ліги чемпіонів.

Проте через важке ушкодження українець встиг взяти участь лише у 2-х матчах, сумарно награвши якихось 20 хвилин, і не відзначився результативними діями.

Раніше у вітчизняних ЗМІ активно ширилася інформація про ймовірний гучний трансфер гравця у житомирське "Полісся", однак згодом у пресі ці чутки остаточно спростували. Наразі футболіст перебуває у пошуках нового клубу.