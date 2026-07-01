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Усього 20 хвилин на полі: "Аякс" офіційно оголосив про відхід Олександра Зінченка

09:11 01.07.2026 Ср
2 хв
Короткий роман довжиною в кілька місяців та 20 хвилин на полі. Епопея універсала збірної України в Нідерландах офіційно завершилася
aimg Катерина Урсатій
Олександр Зінченко (фото: Getty Images)

Амстердамський "Аякс" офіційно оголосив про відхід з команди універсала збірної України Олександра Зінченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт нідерландського клубу.

Прощання в Амстердамі та кадрова чистка

29-річний український футболіст залишив нідерландський гранд у статусі вільного агента, оскільки сторони вирішили не продовжувати контракт, який сплинув 30 червня 2026 року.

Разом з українським захисником столичну команду також офіційно залишили голкіпер Вітезслав Ярош та захисник Такехіро Томіясу. Керівництво "євреїв" подякувало легіонерам за професіоналізм.

"Ми хотіли б подякувати Вітезславу, Такехіро та Олександру за їхню відданість і внесок у клуб, і побажати їм успіхів на наступному етапі їхньої кар'єри", - йдеться у офіційному повідомленні пресслужби амстердамців.

Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов до "Аякса" з лондонського "Арсенала" зовсім нещодавно - 1 лютого 2026 року.

Тоді боси клубу розраховували на миттєвий ефект від досвіду лівого захисника в АПЛ задля боротьби за зону Ліги чемпіонів.

Проте через важке ушкодження українець встиг взяти участь лише у 2-х матчах, сумарно награвши якихось 20 хвилин, і не відзначився результативними діями.

Раніше у вітчизняних ЗМІ активно ширилася інформація про ймовірний гучний трансфер гравця у житомирське "Полісся", однак згодом у пресі ці чутки остаточно спростували. Наразі футболіст перебуває у пошуках нового клубу.

Кадрові зміни в "Аяксі" відбулися на тлі божевільних подій у світовому спорті.

Зокрема, на футбольному ЧС-2026 збірна Франції розгромила Швецію (3:0) завдяки дублю Кіліана Мбаппе, який встановив абсолютний рекорд мундіалів за голами у плейоф та обійшов самого Роналдо. В 1/8 фіналу французи зіграють проти Парагваю, а Норвегія Ерлінга Голанда вийде на Бразилію.

Раніше ми розповіли, як Бразилія на останніх секундах вибила Японію з ЧС-2026.

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ФутболАяксОлександр Зінченко