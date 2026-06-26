УПЛ презентовала календарь сезона-2026/27: когда состоятся "Классические" и кто стартует первым

Украинская Премьер-лига официально представила календарь чемпионата Украины на сезон-2026/27. Старт соревнований запланирован на 1 августа, а борьба за золотые медали продлится до 4 июня 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .
Действующий чемпион Украины, донецкий "Шахтер", свой путь в новом сезоне начнет матчем против "Кудровки". В то же время киевское "Динамо" в первом туре сойдется в дерби с "Левым Берегом".
Расписание матчей 1-го тура (базовая дата – 1 августа):
Принципиальные противостояния между грандами отечественного футбола – "Шахтером" и "Динамо" – болельщики увидят в 12-м и 27-м турах:
Сезон разделен на две части зимним перерывом. К середине декабря команды успеют провести 16 туров, после чего пойдет чемпионат на паузу. Базовая дата завершения 16-го тура – 12 декабря.
Ранее мы сообщили, как выглядит полный состав УПЛ на сезон-2026/27.