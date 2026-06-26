УПЛ презентовала календарь сезона-2026/27: когда состоятся "Классические" и кто стартует первым

Старт чемпионата: кто с кем играет

Действующий чемпион Украины, донецкий "Шахтер", свой путь в новом сезоне начнет матчем против "Кудровки". В то же время киевское "Динамо" в первом туре сойдется в дерби с "Левым Берегом".

Расписание матчей 1-го тура (базовая дата – 1 августа):

"Кривбасс" – "Карпаты"

"Буковина" – ЛНЗ

"Динамо" – "Левый Берег"

"Заря" – "Колос"

"Харьков" – "Верес"

"Кудровка" – "Шахтер"

"Черноморец" – "Полесье"

"Эпицентр" – "Оболонь"

Когда "Классическое"

Принципиальные противостояния между грандами отечественного футбола – "Шахтером" и "Динамо" – болельщики увидят в 12-м и 27-м турах:

12-й тур (7 ноября): "Шахтер" – "Динамо"

27-й тур (15 мая): "Динамо" – "Шахтер"

Ключевые даты сезона

Сезон разделен на две части зимним перерывом. К середине декабря команды успеют провести 16 туров, после чего пойдет чемпионат на паузу. Базовая дата завершения 16-го тура – 12 декабря.