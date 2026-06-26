УПЛ презентувала календар сезону-2026/27: коли відбудуться "Класичні" та хто стартує першим

Старт чемпіонату: хто з ким грає

Чинний чемпіон України, донецький "Шахтар", свій шлях у новому сезоні розпочне матчем проти "Кудрівки". Водночас київське "Динамо" в першому турі зійдеться в дербі з "Лівим Берегом".

Розклад матчів 1-го туру (базова дата – 1 серпня):

"Кривбас" – "Карпати"

"Буковина" – ЛНЗ

"Динамо" – "Лівий Берег"

"Зоря" – "Колос"

"Харків" – "Верес"

"Кудрівка" – "Шахтар"

"Чорноморець" – "Полісся"

"Епіцентр" – "Оболонь"

Коли "Класичне"

Принципові протистояння між грандами вітчизняного футболу – "Шахтарем" та "Динамо" – вболівальники побачать у 12-му та 27-му турах:

12-й тур (7 листопада): "Шахтар" – "Динамо"

27-й тур (15 травня): "Динамо" – "Шахтар"

Ключові дати сезону

Сезон розділений на дві частини зимовою перервою. До середини грудня команди встигнуть провести 16 турів, після чого чемпіонат піде на паузу. Базова дата завершення 16-го туру – 12 грудня.