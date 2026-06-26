УПЛ презентувала календар сезону-2026/27: коли відбудуться "Класичні" та хто стартує першим

Українська Прем'єр-ліга офіційно представила календар чемпіонату України на сезон-2026/27. Старт змагань заплановано на 1 серпня, а боротьба за золоті медалі триватиме до 4 червня 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Чинний чемпіон України, донецький "Шахтар", свій шлях у новому сезоні розпочне матчем проти "Кудрівки". Водночас київське "Динамо" в першому турі зійдеться в дербі з "Лівим Берегом".
Розклад матчів 1-го туру (базова дата – 1 серпня):
Принципові протистояння між грандами вітчизняного футболу – "Шахтарем" та "Динамо" – вболівальники побачать у 12-му та 27-му турах:
Сезон розділений на дві частини зимовою перервою. До середини грудня команди встигнуть провести 16 турів, після чого чемпіонат піде на паузу. Базова дата завершення 16-го туру – 12 грудня.
Раніше ми повідомили, як виглядає повний склад УПЛ на сезон-2026/27.