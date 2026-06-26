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УПЛ презентувала календар сезону-2026/27: коли відбудуться "Класичні" та хто стартує першим

21:37 26.06.2026 Пт
1 хв
"Шахтар" розпочне захист титулу виїзним матчем, а "Динамо" проведе столичне дербі
aimg Андрій Костенко
"Шахтар" і "Динамо" зустрінуться в листопаді (фото: ФК "Динамо")

Українська Прем'єр-ліга офіційно представила календар чемпіонату України на сезон-2026/27. Старт змагань заплановано на 1 серпня, а боротьба за золоті медалі триватиме до 4 червня 2027 року.

Старт чемпіонату: хто з ким грає

Чинний чемпіон України, донецький "Шахтар", свій шлях у новому сезоні розпочне матчем проти "Кудрівки". Водночас київське "Динамо" в першому турі зійдеться в дербі з "Лівим Берегом".

Розклад матчів 1-го туру (базова дата – 1 серпня):

  • "Кривбас" – "Карпати"
  • "Буковина" – ЛНЗ
  • "Динамо" – "Лівий Берег"
  • "Зоря" – "Колос"
  • "Харків" – "Верес"
  • "Кудрівка" – "Шахтар"
  • "Чорноморець" – "Полісся"
  • "Епіцентр" – "Оболонь"

Коли "Класичне"

Принципові протистояння між грандами вітчизняного футболу – "Шахтарем" та "Динамо" – вболівальники побачать у 12-му та 27-му турах:

  • 12-й тур (7 листопада): "Шахтар" – "Динамо"
  • 27-й тур (15 травня): "Динамо" – "Шахтар"

Ключові дати сезону

Сезон розділений на дві частини зимовою перервою. До середини грудня команди встигнуть провести 16 турів, після чого чемпіонат піде на паузу. Базова дата завершення 16-го туру – 12 грудня.

Раніше ми повідомили, як виглядає повний склад УПЛ на сезон-2026/27.

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