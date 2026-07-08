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Украина уступила Германии в полуфинале юниорского Евро-2026: результат матча

22:56 08.07.2026 Ср
3 мин
Гол на 91-й минуте перечеркнул мечту Украины о финале Евро-2026. Как "сине-желтые" остановились в шаге от чуда
aimg Екатерина Урсатий
Украина уступила Германии в полуфинале юниорского Евро-2026: результат матча Сборная Украины U19 (фото: УЕФА)
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Юниорская сборная Украины по футболу U19 уступила команде Германии в полуфинале чемпионата Европы-2026. Несмотря на сверхтяжелую и равную борьбу на поле, "сине-желтые" пропустили решающий мяч перед самым финальным свистком и завершили выступления на турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Голы в раздевалку и ожесточенная борьба

Немецкая сборная с первых минут увлекла инициативу и заставила украинцев играть в обороне. Однако первыми забили именно "сине-желтые".

На 43-й минуте Никита Калюжный выполнил качественную подачу с левого фланга, а нападающий Виталий Глют головой переправил мяч по центру ворот. Для форварда это третий гол турнира.

Этот забитый мяч стал историческим: Украина впервые за последние пять поединков против Германии на юношеских чемпионатах Европы смогла распечатать ворота соперника. В четырех предварительных очных встречах наши футболисты не забивали ни разу.

Удержать преимущество свистка на перерыв не удалось. На 45+2-й минуте (в другом источнике указано 45+1) 19-летний нападающий "Гамбурга" Отто Штанге получил пас в штрафной площадке, убрал украинского защитника и попал точно в нижний правый угол – 1:1.

Бенефис вратаря и роковой удар Оньеки

Во втором тайме игра пошла на встречных курсах с большим количеством взаимных угроз. Главным героем украинской команды в эти минуты стал голкипер Назар Домчак.

Он несколько раз спасал сборную от пропущенного мяча, в частности выиграл дуэль лицом к лицу у автора первого немецкого гола Отто Штанге.

Когда поединок уже переходил в компенсированное время и все приближалось к экстратаймам, соперник нанес решающий удар.

На 90+1-й минуте Фрэнсис Оньека удачно воспользовался скидкой партнера по штрафной площадке и с нескольких метров в одно касание обыграл Домчака.

Германия шагает в финал Евро-2026, где ее уже ждет сборная Испании.

Результаты турнира для команды Михайленко

В первом туре группового раунда украинцы уверенно разобрались со сверстниками из Хорватии, одержав яркую победу со счетом 3:1.

Следующий поединок против Сербии оказался значительно напряженнее, однако "сине-желтые" проявили характер и вырвали сверхважные три очка - 2:1.

В заключительной игре квартета подопечные Дмитрия Михайленко продемонстрировали образцовую оборону и минимально одолели фаворитов группы, сборную Италии, благодаря единственному победному голу (1:0).

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Украинцы вышли в полуфинал с первого места в квартете (немцы стали вторыми в своей группе), благодаря чему досрочно выполнили главную задачу - гарантировали себе лицензию и участие на молодежном чемпионате мира 2027 года U-20.

Напомним, что самым лучшим результатом нашей сборной U-19 на европейских первенствах остается исторический триумф 2009 года на домашнем турнире в Донецке и Мариуполе.

Ранее мы сообщили, что донецкий "Шахтер" подписал супербомбардира из Гамбии.

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