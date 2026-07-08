Україна поступилася Німеччині у півфіналі юніорського Євро-2026: результат матчу

Юніорська збірна України з футболу U19 поступилася команді Німеччини у півфіналі чемпіонату Європи-2026. Попри надважку та рівну боротьбу на полі, "синьо-жовті" пропустили вирішальний м'яч перед самим фінальним свистком і завершили виступи на турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Голи в роздягальню та запекла боротьба

Німецька збірна з перших хвилин захопила ініціавиту та змусила українців грати в обороні. Проте першими забили саме "синьо-жовті".

На 43-й хвилині Микита Калюжний виконав якісну подачу з лівого флангу, а нападник Віталій Глют головою переправив м'яч по центру воріт. Для форварда це третій гол на турнірі.

Цей забитий м'яч став історичним: Україна вперше за останні п'ять поєдинків проти Німеччини на юнацьких чемпіонатах Європи змогла роздрукувати ворота суперника. У чотирьох попередніх очних зустрічах наші футболісти не забивали жодного разу.

Втримати перевагу до свистка на перерву не вдалося. На 45+2-й хвилині (в іншому джерелі вказано 45+1) 19-річний нападник "Гамбурга" Отто Штанге отримав пас у штрафному майданчику, прибрав українського захисника та поцілив точно в нижній правий кут - 1:1.

Бенефіс воротаря та фатальний удар Оньєки

У другому таймі гра пішла на зустрічних курсах із великою кількістю взаємних загроз. Головним героєм української команди у ці хвилини став голкіпер Назар Домчак.

Він кілька разів рятував збірну від пропущеного м'яча, зокрема виграв дуель віч-на-віч у автора першого німецького голу Отто Штанге.

Коли поєдинок уже переходив у компенсований час і все наближалося до екстратаймів, суперник завдав вирішального удару.

На 90+1-й хвилині Френсіс Оньєка вдало скористався скидкою партнера по штрафному майданчику і з кількох метрів в один дотик переграв Домчака.

Німеччина крокує до фіналу Євро-2026, де на неї вже чекає збірна Іспанії.

Підсумки турніру для команди Михайленка

У першому турі групового раунду українці впевнено розібралися з однолітками з Хорватії, здобувши яскраву перемогу з рахунком 3:1.

Наступний поєдинок проти Сербії видався значно напруженішим, проте "синьо-жовті" проявили характер і вирвали надважливі три очки - 2:1.

У заключній грі квартету підопічні Дмитра Михайленка продемонстрували зразкову оборону та мінімально здолали фаворитів групи, збірну Італії, завдяки єдиному переможному голу (1:0).

Українці вийшли до півфіналу з першого місця у квартеті (німці стали другими у своїй групі), завдяки чому достроково виконали головне завдання - гарантували собі ліцензію та участь на молодіжному чемпіонаті світу 2027 року U-20.

Нагадаємо, що найкращим результатом нашої збірної U-19 на європейських першостях залишається історичний тріумф 2009 року на домашньому турнірі в Донецьку та Маріуполі.