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У статусі суперзірки: Маліновського з оваціями зустріли в "Трабзонспорі" (відео)

17:00 07.07.2026 Вт
3 хв
Українець вже провів перше тренування з новою командою
aimg Андрій Костенко
У статусі суперзірки: Маліновського з оваціями зустріли в "Трабзонспорі" (відео) Руслан Маліновський розпочинає новий етап (фото: УАФ)
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Півзахисник збірної України Руслан Маліновський приєднався до передсезонного збору турецького "Трабзонспора" та провів перше тренування у складі команди. Напередодні вболівальники клубу влаштували йому гучну зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на та турецьке видання Günebakiş Haber.

Квіти від клубу та шаленство фанатів

Досвідчений 33-річний хавбек прибув до Туреччини в статусі вільного агента після завершення виступів за італійську "Дженоа".

Прямо в аеропорту Трабзона представники "бордово-блакитних" влаштували українській зірці урочисту зустріч із квітами. Водночас на виході з терміналу на футболіста вже чекав величезний натовп фанатів, які влаштували новачкові шалені овації, скандуючи його ім'я.

Сам Маліновський зізнався, що керівництво клубу виявило максимальну наполегливість у переговорах. Проте вирішальними факторами, які змусили його погодитися на цей трансфер, стали особлива розмова з головним тренером Фатіхом Текке щодо його ролі на полі та гарантований вихід команди до Ліги Європи.

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Як пройшло перше тренування

Не гаючи часу після емоційного прийому, український півзахисник одразу вирушив на клубну базу імені Мехмета Алі Їлмаза. Саме там "Трабзонспор" офіційно дав старт підготовці до нової кампанії-2026/27, і Маліновський провів своє перше повноцінне тренування у загальній групі.

Разом із Русланом до роботи приступили й інші літні новачки команди – Ноа Савіоло, Тьєррі Дарнель Караденіз, Меліх Кабасакал та Метехан Мімароглу. На першому занятті наставник Фатіх Текке зробив акцент на втягувальній роботі та знайомстві гравців, проте тренерський штаб уже попередив команду про серйозне збільшення тактичних навантажень найближчими днями.

У статусі суперзірки: Маліновського з оваціями зустріли в &quot;Трабзонспорі&quot; (відео)

Маліновський на першому тренуванні (фото: x.com/Trabzonspor)

Таємні радники та український слід

За даними місцевих ЗМІ, перед тим як поставити підпис під трирічним контрактом, Руслан провів серйозну кулуарну роботу та зібрав усю внутрішню інформацію про клуб. Його головними консультантами стали колишні та теперішні партнери, які вже добре знають турецьку кухню – Калеб Екубан (ганський форвард "Дженоа", який раніше виступав за "Трабзонспор"), Олександр Зубков та Арсеній Батагов.

Примітно, що Маліновський підтримає українське представництво в команді. В структурі "Трабзонспора" виступає захисник Арсеній Батагов, який, щоправда, зараз змушений перебувати під наглядом лікарів через прикре пошкодження коліна. Водночас інший лідер збірної України Олександр Зубков цього літа попрощався з клубом і вирушив підкорювати чемпіонат Греції в складі АЕКа.

Нагадаємо, минулого сезону Маліновський відіграв у Серії А 35 матчів, у яких відзначився 6 голами та 3 результативними передачами.

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