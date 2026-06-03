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Новий виклики для українця: Зубков підписав контракт із європейським чемпіоном

19:22 03.06.2026 Ср
2 хв
Сума угоди вражає. Український хавбек підписав контракт одразу до 2030 року.
aimg Катерина Урсатій
Новий виклики для українця: Зубков підписав контракт із європейським чемпіоном Олександр Зубков (фото: aekfc.gr)
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Півзахисник збірної України Олександр Зубков офіційно змінив клубну прописку. 28-річний вінгер підписав довгостроковий контракт із новоспеченим чемпіоном Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт грецького гранда.

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Деталі трансферу та турецький етап Зубкова

Зубков перейшов до складу АЕКа з турецького "Трабзонспора". Сторони уклали чотирирічний контракт, який діятиме до літа 2030 року.

За авторитетними даними порталу Transfermarkt, сума трансферу 28-річного українця склала 4 мільйони євро.

За півтора сезону у складі "Трабзонспора" вихованець донецького футболу став одним із лідерів команди.

Зубков провів за турецький клуб 57 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 12 забитими м'ячами та 16 асистами.

Останнім яскравим акордом Олександра в Туреччині став завойований Кубок країни сезону 2025/26.

До слова, після від'їзду Зубкова в "Трабзонспорі" залишається інший український легіонер - захисник Арсеній Батагов.

Новий клуб Зубкова, АЕК, переживає золоті часи. Ставши чемпіоном грецької Суперліги, команда гарантувала собі участь у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Окрім того, афіняни гучно заявили про себе на євроарені, дійшовши до чвертьфіналу Ліги конференцій, де поступилися іспанському "Райо Вальєкано".

Що відомо про Олександра Зубкова

  • Кар'єра в Україні: Свій шлях у футболі розпочинав в донецькому "Олімпіку", проте професійний дебют відбувся в "Шахтарі". За "гірників" загалом провів 107 матчів (20 голів, 21 асист).
  • Європейський досвід: З 2019 по 2022 роки захищав кольори угорського "Ференцвароша", з яким двічі ставав чемпіоном країни. У 2022-му повернувся в "Шахтар", звідки взимку 2025 року переїхав до Туреччини.
  • Збірна України: Олександр є стабільним гравцем національної команди. На його рахунку 45 поєдинків та 2 забиті м'ячі у "синьо-жовтій" футболці. Зубков брав активну участь у відбіркових матчах до чемпіонату світу-2026.

Раніше ми розповіли, хто з українських команд і в яких єврокубках гратиме в наступному сезоні.

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