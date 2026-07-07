В статусе суперзвезды: Малиновского с овациями встретили в "Трабзонспоре" (видео)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский присоединился к предсезонному сбору турецкого "Трабзонспора" и провел первую тренировку в составе команды. Накануне болельщики клуба устроили ему громкую встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и турецкое издание Günebakiş Haber .

Цветы от клуба и безумие фанатов

Опытный 33-летний хавбек прибыл в Турцию в статусе свободного агента по завершении выступлений за итальянскую "Дженоа".

Прямо в аэропорту Трабзона представители "бордово-голубых" устроили украинской звезде торжественную встречу с цветами. В то же время на выходе из терминала футболиста уже ожидала огромная толпа фанатов, которые устроили новичку безумные овации, скандируя его имя.

Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovsky Trabzon'da. pic.twitter.com/4DMJpNiFtF — TRT Spor (@trtspor) Июль 5, 2026

Сам Малиновский признался, что руководство клуба проявило максимальную настойчивость в переговорах. Однако решающими факторами, заставившими его согласиться на этот трансфер, стали особый разговор с главным тренером Фатихом Текке по поводу его роли на поле и гарантированный выход команды в Лигу Европы.

Как прошла первая тренировка

Не теряя времени после эмоционального приема, украинский полузащитник сразу отправился на клубную базу имени Мехмета Али Йилмаза. Там "Трабзонспор" официально дал старт подготовке к новой кампании-2026/27, и Малиновский провел свою первую полноценную тренировку в общей группе.

Вместе с Русланом к работе приступили и другие летние новички команды – Ноа Савиоло, Тьерри Дарнель Карадениз, Мелих Кабасакал и Метехан Мимароглу. На первом занятии наствник Фатих Текке сделал акцент на втягивающей работе и знакомстве игроков, однако тренерский штаб уже предупредил команду о серьезном увеличении тактических нагрузок в ближайшие дни.

Малиновский на первой тренировке (фото: x.com/Trabzonspor)

Тайные советники и украинский след

По данным местных СМИ, перед тем, как поставить подпись под трехлетним контрактом, Руслан провел серьезную кулуарную работу и собрал всю внутреннюю информацию о клубе. Его главными консультантами стали бывшие и нынешние партнеры, уже хорошо знающие турецкую кухню – Калеб Экубан (ганский форвард "Дженоа", ранее выступавший за "Трабзонспор"), Александр Зубков и Арсений Батагов.

Примечательно, что Малиновский поддержит украинское представительство в команде. В структуре "Трабзонспора" выступает защитник Арсений Батагов, который, правда, сейчас вынужден находиться под наблюдением врачей из-за досадного повреждения колена. В то же время другой лидер сборной Украины Александр Зубков этим летом попрощался с клубом и отправился покорять чемпионат Греции в составе АЕКа.

Напомним, в прошлом сезоне Малиновский отыграл в Серии А 35 матчей, в которых отличился 6 голами и 3 результативными передачами.