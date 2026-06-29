Эффектный камбек "сине-желтых": Украина с боем вырвала победу на старте Евро-2026

Юношеская сборная Украины U-19 по футболу триумфально начала свой путь на чемпионате Европы-2026. В поединке первого тура группового раунда подопечные Дмитрия Михайленко одержали уверенную и эмоциональную волевую победу над сверстниками из Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Быстрый ответ и тройной штурм

Начало встречи показалось для нашей команды непростым. В середине первого тайма, на 22-й минуте, "сине-желтые" привезли на собственные одиннадцатиметровый ворота, который уверенно реализовал хорват Иван Барич.

Однако пропущенный мяч не сломал украинцев, и они отыгрались уже через четыре минуты. После выверенной подачи Павла Люсина с углового нападающий Дмитрий Богданов выиграл верховую борьбу и переправил мяч в сетку, забив свой дебютный гол за команду.

На перерыв сборные ушли при равном счете, а вот старт второй половины игры полностью остался за Украиной.

На 48-й минуте "сине-желтые" устроили настоящий пожар в штрафной хорватов: кипер соперника подряд парировал удары Богданова и Патрика Сикута, но с третьей попытки Никита Калюжный таки пробил оборонительный редут - 2:1.

Окончательную точку в матче на 57-й минуте поставил Павел Люсин. Сыкут сместился на левый фланг и отдал точный пас под удар 18-летнему полузащитнику, который роскошным выстрелом поразил прямо правую "девятку" - 3:1 .

Единоличное лидерство и борьба за мировой мундиаль

В другом поединке нашего квартета сборная Италии спокойно разобралась с Сербией благодаря голам Маттиа Либерали и Джамала Иддриссу (2:0). Благодаря большему количеству забитых мячей Украина возглавила турнирную таблицу группы B после первого тура.

Турнирная таблица. Группа B

Украина - 3 очка (1 матч), 3:1 (разница голов)

- 3 очка (1 матч), 3:1 (разница голов) Италия - 3 очка (1), 2:0

Сербия - 0(1), 0:2

Хорватия - 0(1), 1:3

Параллельно в группе А первые победы одержали сборные Испании и Германии, которые оказались сильнее Уэльса и Дании.

Напомним, что две лучшие команды из каждого квартета выйдут в полуфинал и автоматически гарантируют себе путевки на ЧМ-2027 (U-20) в Азербайджане и Узбекистане. Сборные, занявшие третьи места, получат шанс побороться за последнюю лицензию из-за межконтинентального плейофа.

Нынешнее Евро имеет колоссальное значение, ведь на кону стоят путевки на ЧМ-2027 (U-20) в Азербайджане и Узбекистане:

Две лучшие команды из каждого квартета автоматически выйдут в полуфинал Евро и получат прямые лицензии на мундиаль.

Сборные, которые займут третьи места, сыграют 8 июля в матче за 5-е место, победитель которого сразится в межконтинентальном плей-офф.

Свой следующий поединок подопечные Дмитрия Михайленко проведут в четверг, 2 июля, в 20.00 против сборной Сербии. Заключительный тур против Италии намечен на 5 июля.