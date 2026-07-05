Украина победила Италию в игре за первое место на Евро-2026: с кем "сине-желтые" встретятся в полуфинале

Чемпионат Европы-2026 U-19. Групповой этап, 3-й тур

Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0

Гол: Оличенко, 30

Математика перед игрой

Перед матчем заключительного тура украинцы опережали сверстников из Италии на два пункта. Поэтому для итогового первого места подопечных Дмитрия Михайленко устраивала и ничья.

Победа в группе позволяла избежать встречи в полуфинале с мощной сборной Испании и выводила "сине-желтых" на вторую команду параллельного квартета – Германию.

Первый тайм: чудо-гол Оличенко

Учитывая досрочное решение главной задачи, тренерский штаб сборной Украины прибег к активной ротации. Сразу шесть футболистов основы в двух стартовых матчах - в этот раз остались на скамейке запасных, получив отдых перед полуфиналом.

Стартовый отрезок тайма прошел под диктовку сборной Италии. Уже на 4-й минуте Элимогале с линии штрафной целил в угол ворот Марченко – мяч прошел в считанных сантиметрах от стойки.

Итальянцы активно задействовали фланги и доминировали в плане контроля мяча, заработав за стартовые 15 минут четыре угловых. Самый опасный момент у наших ворот возник на 16-й минуте: Марелло классно исполнил удар со штрафного, перебросив стенку, но Украину спасла перекладина. "Сине-желтые" ответили первым дальним ударом от Люсина на 20-й минуте – голкипер Пессина сыграл надежно.

А на 30-й минуте стадион в валлийском городе Бангор стал свидетелем настоящего футбольного шедевра. Полузащитник Богдан Оличенко подхватил мяч, протянул его через половину поля, самостоятельно нанизал всю линию обороны итальянцев, эффектно пробросил одному из защитников между ног и искусным ударом снял паутину с девятки ворот Италии – 1:0!

В оставшееся время первого тайма итальянцы пытались отыграться, но защита "сине-желтых" действовала безошибочно.

Второй тайм: спасительные сейвы Марченко

После перерыва итальянцы попытались организовать давление, но действовали слишком прямолинейно, с чем наша защита легко справлялась.

Ближе к концу встречи соперник пошел на финальный штурм и имел несколько острых моментов. Однако надежно сыграл наш голкипер Марченко: на 81-й минуте он выдал роскошный двойной сейв (второй удар отразил уже лежа на газоне).

Украинцы не только защищались, но и имели отличные моменты в атаке. В частности, закрыть игру имели возможность Богданов и Сыкут. Впрочем, и минимальной победы "сине-желтым" хватило для сохранения лидерства в группе.

Что дальше для Украины

Таким образом, "сине-желтые" завершили групповой этап Евро-2026 на первом месте в турнирной таблице с идеальным показателем – 9 очков в трех матчах.

Для сборной же Италии поражение стало роковым. Поскольку в параллельном поединке Хорватия разгромила Сербию (3:0), итальянцы сенсационно не попали в полуфинал. Хорваты сравнялись с "адзурри" по очкам и обошли их благодаря большему количеству забитых голов.

Сборная Украины в статусе победителя группы А вышла в полуфинале на вторую команду параллельного квартета – Германию. Свой решающий поединок за выход в финал чемпионата Европы команда Дмитрия Михайленко проведет уже в среду, 8 июля, в 21:00 по киевскому времени. В другом полуфинале встретятся Испания и Хорватия.