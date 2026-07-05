Україна перемогла Італію у грі за перше місце на Євро-2026: з ким "синьо-жовті" зустрінуться у півфіналі

Чемпіонат Європи-2026 U-19. Груповий етап, 3-й тур

Україна U-19 – Італія U-19 – 1:0

Гол: Оличенко, 30

Математика перед грою

Перед матчем заключного туру українці випереджали однолітків з Італії на два пункти. Тому для підсумкового першого місця підопічних Дмитра Михайленка влаштовувала і нічия.

Перемога у групі дозволяла уникнути зустрічі у півфіналі з потужною збірною Іспанії та виводила "синьо-жовтих" на другу команду паралельного квартету – Німеччину.

Перший тайм: диво-гол Оличенка

Зважаючи на дострокове вирішення головного завдання, тренерський штаб збірної України вдався до активної ротації. Одразу шість футболістів основи в двох стартових матчах - цьго разу залишилися на лавці запасних, отримавши відпочинок перед півфіналом.

Стартовий відрізок тайму пройшов під диктовку збірної Італії. Вже на 4-й хвилині Елімогале з лінії карного майданчика цілив у кут воріт Марченка – м'яч пройшов у лічених сантиметрах від стійки.

Італійці активно задіяли фланги та домінували в плані контролю м'яча, заробивши за стартові 15 хвилин аж чотири кутових. Найнебезпечніший момент біля наших воріт виник на 16-й хвилині: Марелло класно виконав удар зі штрафного, перекинувши стінку, але Україну врятувала поперечина. "Синьо-жовті" відповіли першим дальнім ударом від Люсіна на 20-й хвилині – голкіпер Пессіна зіграв надійно.

А на 30-й хвилині стадіон у валійському місті Бангор став свідком справжнього футбольного шедевра. Півзахисник Богдан Оличенко підхопив м'яч, протягнув його через половину поля, самотужки нанизав усю лінію оборони італійців, ефектно прокинув одному з захисників поміж ніг та майстерним ударом зняв павутину з дев'ятки воріт Італії – 1:0!

Решту тайму італійці намагалися відігратися, але захист "синьо-жовтих" діяв безпомилково.

Другий тайм: рятівні сейви Марченка

Після перерви італійці спробували організувати тиск, але діяли занадто прямолінійно, з чим наш захист легко давав раду.

Ближче до кінця зустрічі суперник пішов на фінальний штурм і мав кілька гострих моментів. Проте надійно зіграв наш голкіпер Марченко: на 81-й хвилині він видав розкішний подвійний сейв (другий удар відбив уже лежачи на газоні).

Українці не лише захищалися, а й мали чудові моменти в атаці. Зокрема закрити гру мали можливість Богданов та Сикут. Втім і мінімальної перемоги "синьо-жовтим" вистачило для збереження лідерства у групі.

Що далі для України

Таким чином "синьо-жовті" завершили груповий етап Євро-2026 на першому місці в турнірній таблиці з ідеальним показником – 9 очок у трьох матчах.

Для збірної ж Італії поразка стала фатальною. Оскільки в паралельному поєдинку Хорватія розгромила Сербію (3:0), італійці сенсаційно не потрапили до півфіналу. Хорвати зрівнялися з "азуррі" за очками та обійшли їх завдяки більшій кількості забитих голів.

Збірна України у статусі переможця групи А вийшла у півфіналі на другу команду паралельного квартету – Німеччину. Свій вирішальний поєдинок за вихід до фіналу чемпіонату Європи команда Дмитра Михайленка проведе вже у середу, 8 липня, о 21:00 за київським часом. В іншому півфіналі зустрінуться Іспанія та Хорватія.