УАФ попрощалась с другом Реброва: кто заменит иностранца в сборной Украины

Конец испанской вертикали

Мельгоса возглавил украинскую молодежную сборную в июле 2023 года. Его приглашение было ключевой частью глобальной стратегии тогдашнего руководителя национальной сборной Сергея Реброва.

Испанец, который параллельно работал ассистентом Реброва в первой команде страны, должен был выработать единую тактическую модель для подготовки кадрового резерва.

Несмотря на то, что Мельгоса уверенно вывел команду на Евро-2025, сам финальный турнир завершился провалом. "Сине-желтые" в статусе действующих полуфиналистов с треском вылетели уже после группового этапа.

Всего под руководством испанского специалиста молодежная сборная провела 29 матчей, в которых одержала 13 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

После недавнего увольнения Реброва из национальной сборной отставка его ближайшего соратника из молодежной сборной стала финальной точкой большой перезагрузки в УАФ.

Турнирный кризис и имя преемника

Смена тренерского штаба произошла в критический момент - в разгар отборочного цикла к Евро-2027. На данный момент результаты команды U-21 неудовлетворительны, а шансы на прямую путевку или хотя бы выход в плей-офф остаются призрачными.

"Сине-желтые" одержали победы над сверстниками из Венгрии и Литвы, а также сыграли вничью с этими же соперниками. В то же время украинцы уступили сборным Хорватии U-21 и Турции U-21. После шести туров наша команда занимает третье место в группе.

Украина в отборе Евро-2027: таблица группы Н

Хорватия - 13 очков (5 матчей) Турция - 11 (6) Украина - 8 (6) Венгрия - 3 (5) Литва - 2 (6)

Спасать ситуацию и готовить сборную к решающим осенним сражениям против лидеров группы, скорее всего, поручат отечественному специалисту.

Главным кандидатом на вакантную должность является Дмитрий Михайленко. Сейчас тренер успешно работает со сборной Украины U-19, с которой в конце июня стартует в финальной части чемпионата Европы, где будет бороться за путевку на мировое первенство среди 20-летних.