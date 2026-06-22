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УАФ попрощалась с другом Реброва: кто заменит иностранца в сборной Украины

18:32 22.06.2026 Пн
2 мин
Унаи Мельгоса покинул пост главного тренера молодежной команды
aimg Андрей Костенко
Унаи Мельгоса (фото: УАФ)

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) осталась без главного тренера. Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение не продлевать сотрудничество с испанским специалистом Унаи Мельгосой, срок действия контракта которого истекает летом 2026 года.

Конец испанской вертикали

Мельгоса возглавил украинскую молодежную сборную в июле 2023 года. Его приглашение было ключевой частью глобальной стратегии тогдашнего руководителя национальной сборной Сергея Реброва.

Испанец, который параллельно работал ассистентом Реброва в первой команде страны, должен был выработать единую тактическую модель для подготовки кадрового резерва.

Несмотря на то, что Мельгоса уверенно вывел команду на Евро-2025, сам финальный турнир завершился провалом. "Сине-желтые" в статусе действующих полуфиналистов с треском вылетели уже после группового этапа.

Всего под руководством испанского специалиста молодежная сборная провела 29 матчей, в которых одержала 13 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

После недавнего увольнения Реброва из национальной сборной отставка его ближайшего соратника из молодежной сборной стала финальной точкой большой перезагрузки в УАФ.

Турнирный кризис и имя преемника

Смена тренерского штаба произошла в критический момент - в разгар отборочного цикла к Евро-2027. На данный момент результаты команды U-21 неудовлетворительны, а шансы на прямую путевку или хотя бы выход в плей-офф остаются призрачными.

"Сине-желтые" одержали победы над сверстниками из Венгрии и Литвы, а также сыграли вничью с этими же соперниками. В то же время украинцы уступили сборным Хорватии U-21 и Турции U-21. После шести туров наша команда занимает третье место в группе.

Украина в отборе Евро-2027: таблица группы Н

  1. Хорватия - 13 очков (5 матчей)
  2. Турция - 11 (6)
  3. Украина - 8 (6)
  4. Венгрия - 3 (5)
  5. Литва - 2 (6)

Спасать ситуацию и готовить сборную к решающим осенним сражениям против лидеров группы, скорее всего, поручат отечественному специалисту.

Главным кандидатом на вакантную должность является Дмитрий Михайленко. Сейчас тренер успешно работает со сборной Украины U-19, с которой в конце июня стартует в финальной части чемпионата Европы, где будет бороться за путевку на мировое первенство среди 20-летних.

Ранее Александр Караваев намекнул на возвращение в сборную Украины после перехода из "Динамо" в "Шахтер".

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ФутболСборная УкраиныСергей Ребров