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Караваев намекнул на возвращение в сборную после камбэка Ярмоленко: что ему сказал Мальдера

14:48 20.06.2026 Сб
4 мин
Защитник "Шахтера" оценил изменения в команде после прихода нового тренера
aimg Андрей Костенко
Караваев намекнул на возвращение в сборную после камбэка Ярмоленко: что ему сказал Мальдера Александр Караваев (фото: ФК "Шахтер")
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Защитник донецкого "Шахтера" Александр Караваев оценил нашумевшие решения нового тренерского штаба сборной Украины и рассказал о готовности вернуться в состав команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Champion Radio.

О беседе с Мальдерой и возвращении ветеранов

Первый список вызванных игроков от Андреа Мальдеры несколько удивил болельщиков - в частности, возвращением в ряды сборной опытного Андрея Ярмоленко. Караваев заверил, что полностью поддерживает такие шаги и сам ждет своего шанса.

"Я всегда готов. Всегда и везде это говорил. Мы виделись с Андреа, общались. Не очень долго, но все равно были разговоры. Мы пять лет провели в одной команде, у нас остались очень хорошие профессиональные отношения. Я всегда говорил: все возможно, главное - постоянно быть в тонусе, играть и показывать результат. Все обязательно придет", - говорит 34-летний футболист.

Эффект "Вау" и тактическая перестройка

Караваев внимательно следил за первыми играми сборной под руководством Мальдеры, в которых команда экспериментировала. Игрок признался, что инсайдерская информация из раздевалки его немало вдохновила.

"Первое впечатление: мне понравилось. Я пообщался со многими игроками, узнал, как там изнутри, и для меня это очень позитивно. Я даже сказал: "Вау". Одно из самых главных - нужно, чтобы в коллективе была искра и чтобы у тебя было желание выходить на поле и постоянно показывать свои лучшие качества", - уверен защитник "Шахтера".

Он также призвал критиков не обвинять команду в отсутствии мотивации в кризисные периоды, списывая это на обычное эмоциональное выгорание:

"Я не совсем понимаю, когда болельщики говорят: „Вот, ребята не бегали“ или „У них глаза не горели“. Это не происходит из-за того, что они не хотят или не могут. Так бывает, когда наступает этап выгорания. То же самое было, когда пришел Андрей Николаевич Шевченко. В начале тоже было тяжело, но постепенно все, что было запланировано, воплотилось в жизнь. Сейчас нужно всем дать время", - убежден игрок.

Нехватка давления на флангах

Александр подчеркнул, что итальянский специалист прекрасно понимает сильные стороны игроков, даже когда использует их в непривычных для них ролях. В качестве примера защитник привел слова Андрея Ярмоленко о Викторе Цыганкове, который сыграл максимально продуктивно не на своей позиции в первом матче.

В то же время "горняк" отметил, что современной сборной не хватает классического давления по флангам.

"Ты рискуешь, перестраиваешься и пробуешь что-то новое. Но, зная Андреа, я уверен, что он готовился к этим матчам с полным пониманием сильных сторон каждого игрока. Мне было интересно понаблюдать за работой фланговых футболистов. И вот этого мне как раз не хватало. Не знаю, может, у меня какое-то устаревшее видение, но без крайних защитников, мне кажется, тяжеловато. Это должна быть помощь в атаке", - резюмировал Караваев.

Караваев намекнул на возвращение в сборную после камбэка Ярмоленко: что ему сказал Мальдера

Караваев в матче "Украина" - "Финляндия" в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022 (фото: УАФ)

Караваев в сборной Украины

Опытный защитник прошел долгий турнирный путь в составе национальной команды и принимал участие в крупнейших футбольных турнирах.

Дебют в сборной: Александр впервые сыграл за главную команду страны 9 октября 2015 года в матче отборочного турнира к ЧЕ-2016 против Северной Македонии. Тогда он вышел на замену на 86-й минуте вместо Андрея Ярмоленко.

Общая статистика: Всего в составе "сине-желтых" Караваев провел 50 матчей, в которых сумел забить три гола.

Неудачное Евро-2020: попав в заявку на ЧЕ-2016, на поле игрок так и не появился. Однако на историческом Евро-2020, куда его вызвал Андрей Шевченко, Караваев был игроком основного состава. На этом турнире он провел пять матчей (480 игровых минут) и отметился одной голевой передачей.

Опыт в качестве капитана: 20 ноября 2018 года во время товарищеского матча против сборной Турции Караваев впервые получил капитанскую повязку - во втором тайме ее ему передал Евгений Коноплянка.

Последний матч за сборную на данный момент: В последний раз за национальную команду защитник сыграл 13 ноября 2025 года против сборной Франции в рамках квалификации ЧМ-2026. Караваев отыграл на поле все 90 минут, а сама встреча завершилась разгромным поражением Украины со счетом 0:4.

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