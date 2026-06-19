Миллионный трансфер в УПЛ: "Динамо" продает полузащитника за солидную сумму
Киевское "Динамо" официально объявило о прекращении сотрудничества с 23-летним центральным полузащитником Александром Яциком. Новым клубом футболиста станет ФК "Харьков".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.
Карьера игрока в "Динамо"
Александр Яцик находился в составе киевского клуба с лета 2019 года, куда перешел из футбольной школы киевской "Оболони". Он быстро стал лидером и капитаном юношеской команды "бело-синих", вместе с которой ярко выступал в Юношеской лиге УЕФА.
За первую команду "Динамо" полузащитник дебютировал в августе 2022 года в матче квалификации Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". Впоследствии Александр провёл два сезона в аренде в луганской "Заре", после чего снова вернулся в столицу.
В сезоне 2025/2026 Яцик сыграл за киевлян 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и стал вместе с командой обладателем Кубка Украины. Всего на его счету 30 матчей в футболке "Динамо".
Переход в ФК "Харьков"
Новым клубом полузащитника станет ФК "Харьков". Вице-президент клуба Юрий Коротун в эфире программы "Утро чемпионов" на Champion Radio подтвердил, что "все документы уже подписаны, и с понедельника игрок приступает к работе".
По информации инсайдеров, детали сделки выглядят следующим образом:
- Сумма трансфера: ФК "Харьков" заплатит за игрока не менее 3 миллионов евро.
- Контракт: личный договор с футболистом рассчитан на 4 года — до лета 2030 года.
- Выгода для киевлян: "Динамо", скорее всего, сохранит за собой право на бонусы и процент от будущей продажи полузащитника.
К слову, как отметил Юрий Коротун, на трансфере Яцика харьковский клуб останавливаться не собирается. Сейчас на финальном этапе переговоров находятся ещё два футболиста.
Имя одного из потенциальных новичков вице-президент уже раскрыл – клуб ведет активные переговоры о подписании 22-летнего аргентинского полузащитника Рафаэля Профини, который выступает на родине за "Унион Санта-Фе".
Отметим, что ФК "Харьков" — это бывший "Металлист 1925", который в июне текущего года официально провел масштабный ребрендинг, изменив название, логотип и эмблему.
Ранее мы сообщали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стала послом ФК "Харьков".