Миллионный трансфер в УПЛ: "Динамо" продает полузащитника за солидную сумму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба .

Карьера игрока в "Динамо"

Александр Яцик находился в составе киевского клуба с лета 2019 года, куда перешел из футбольной школы киевской "Оболони". Он быстро стал лидером и капитаном юношеской команды "бело-синих", вместе с которой ярко выступал в Юношеской лиге УЕФА.

За первую команду "Динамо" полузащитник дебютировал в августе 2022 года в матче квалификации Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". Впоследствии Александр провёл два сезона в аренде в луганской "Заре", после чего снова вернулся в столицу.

В сезоне 2025/2026 Яцик сыграл за киевлян 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и стал вместе с командой обладателем Кубка Украины. Всего на его счету 30 матчей в футболке "Динамо".

Переход в ФК "Харьков"

Новым клубом полузащитника станет ФК "Харьков". Вице-президент клуба Юрий Коротун в эфире программы "Утро чемпионов" на Champion Radio подтвердил, что "все документы уже подписаны, и с понедельника игрок приступает к работе".

По информации инсайдеров, детали сделки выглядят следующим образом:

Сумма трансфера: ФК "Харьков" заплатит за игрока не менее 3 миллионов евро.

ФК "Харьков" заплатит за игрока не менее 3 миллионов евро. Контракт: личный договор с футболистом рассчитан на 4 года — до лета 2030 года.

личный договор с футболистом рассчитан на 4 года — до лета 2030 года. Выгода для киевлян: "Динамо", скорее всего, сохранит за собой право на бонусы и процент от будущей продажи полузащитника.

К слову, как отметил Юрий Коротун, на трансфере Яцика харьковский клуб останавливаться не собирается. Сейчас на финальном этапе переговоров находятся ещё два футболиста.

Имя одного из потенциальных новичков вице-президент уже раскрыл – клуб ведет активные переговоры о подписании 22-летнего аргентинского полузащитника Рафаэля Профини, который выступает на родине за "Унион Санта-Фе".

Отметим, что ФК "Харьков" — это бывший "Металлист 1925", который в июне текущего года официально провел масштабный ребрендинг, изменив название, логотип и эмблему.