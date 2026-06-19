Мільйонний трансфер в УПЛ: "Динамо" продає півзахисника за солідну суму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу .

Кар'єра гравця у "Динамо"

Олександр Яцик перебував у структурі київського клубу з літа 2019 року, куди перейшов із футбольної школи київської "Оболоні". Він швидко став лідером та капітаном юнацького складу "біло-синіх", разом з яким яскраво виступав у Юнацькій лізі УЄФА.

За першу команду "Динамо" хавбек дебютував у серпні 2022 року в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти лісабонської "Бенфіки". Згодом Олександр провів два сезони в оренді у луганській "Зорі", після чого знову повернувся до столиці.

У сезоні-2025/2026 Яцик відіграв за киян 27 матчів у всіх турніра, забив 3 голи та став разом із командою володарем Кубка України. Загалом на його рахунку 30 поєдинків у футболці "Динамо".

Перехід у ФК "Харків"

Новим клубом півзахисника стане ФК "Харків". Віце-президент клубу Юрій Коротун в ефірі "Ранку Чемпіонів" на Champion Radio підтвердив, що "всі папери вже підписано, і з понеділка гравець стає до роботи".

За інформацією інсайдерів, деталі угоди виглядають так:

Сума трансферу: ФК "Харків" заплатить за гравця щонайменше 3 мільйони євро.

ФК "Харків" заплатить за гравця щонайменше 3 мільйони євро. Контракт: особиста угода з футболістом розрахована на 4 роки – до літа 2030 року.

особиста угода з футболістом розрахована на 4 роки – до літа 2030 року. Вигода для киян: "Динамо", найімовірніше, збереже за собою право на бонуси та відсоток від майбутнього продажу хавбека.

До слова, як зазначив Юрій Коротун, на трансфері Яцика харківський клуб зупинятися не збирається. Наразі на фінальному етапі переговорів перебувають ще два футболісти.

Ім'я одного з потенційних новачків віце-президент уже розсекретив – клуб веде активний процес підписання 22-річного аргентинського півзахисника Рафаеля Профіні, який виступає на батьківщині за "Уніон Санта-Фе".

Зазначимо, що ФК "Харків" – це колишній "Металіст 1925", який у червні поточного року офіційно провів масштабний ребрендинг, змінивши назву, логотип та емблему.