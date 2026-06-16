Багряний та золотий: у ФК "Харків" пояснили символізм нових кольорів

Футбольний клуб "Харків" офіційно розкрив філософію свого нового візуального стилю – унікальне поєднання історичних та амбітних мотивів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Украіна Данило Вереітін з пресконференції ФК "Харків".

Що означають нові кольори

За словами одного з керівників клубу, оновлена палітра несе в собі глибокий патріотичний та історичний підтекст. Головними маркерами нової ідентичності стануть два ключові кольори:

Багряний. Це пряме відсилання до кольору козацьких стягів, під якими українські воїни здавна йшли в бій проти ворогів. Водночас цей колір символізує кров, пролиту предками та сучасними захисниками за українську землю та за те, щоб місто Харків продовжувало існувати.

Це пряме відсилання до кольору козацьких стягів, під якими українські воїни здавна йшли в бій проти ворогів. Водночас цей колір символізує кров, пролиту предками та сучасними захисниками за українську землю та за те, щоб місто Харків продовжувало існувати. Золотий. Цей колір відображає максимальні спортивні амбіції клубу – майбутні кубки та медалі. Окрім того, золото є даниною поваги жовтому кольору, який супроводжував команду впродовж цих 10 років.

Нова айдентика ФК "Харків" стала початком нової ери для команди, яка перше десятиліття своєї історії провела під брендом "Металіст 1925".

Презентація нової форми

Офіційна презентація ігрової форми клубу в нових кольорах відбудеться безпосередньо перед початком футбольного сезону-2026/27.

Екіпірування для харківської команди створюватиме світовий гігант спортивної індустрії – компанія Adidas.