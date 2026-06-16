ua en ru
Вт, 16 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Багряный и золотой: в ФК "Харьков" объяснили символику новых цветов

14:37 16.06.2026 Вт
2 мин
Харьковский клуб кардинально меняет имидж перед началом нового футбольного сезона
aimg Андрей Костенко
Багряный и золотой: в ФК "Харьков" объяснили символику новых цветов ФК "Харьков": новый клуб — новая символика (фото: ФК "Харьков")
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Футбольный клуб "Харьков" официально представил концепцию своего нового визуального стиля — уникальное сочетание исторических и амбициозных мотивов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина Даниил Вереитин с пресс-конференции ФК "Харьков".

Читайте также: От Исландии до Сербии: с кем «Динамо» может встретиться на старте Лиги Европы

Что означают новые цвета

По словам одного из руководителей клуба, обновленная палитра несет в себе глубокий патриотический и исторический подтекст. Главными маркерами новой идентичности станут два ключевых цвета:

  • Багряный. Это прямая отсылка к цвету казацких знамен, под которыми украинские воины издавна шли в бой против врагов. В то же время этот цвет символизирует кровь, пролитую предками и современными защитниками за украинскую землю и за то, чтобы город Харьков продолжал существовать.
  • Золотой. Этот цвет отражает максимальные спортивные амбиции клуба – будущие кубки и медали. Кроме того, золото является данью уважения желтому цвету, который сопровождал команду на протяжении этих 10 лет.

Новая айдентика ФК "Харьков" стала началом новой эры для команды, которая первое десятилетие своей истории провела под брендом "Металлист 1925".

Багряный и золотой: в ФК &quot;Харьков&quot; объяснили символику новых цветов

Презентация новой формы

Официальная презентация игровой формы клуба в новых цветах состоится непосредственно перед началом футбольного сезона-2026/27.

Экипировку для харьковской команды будет создавать мировой гигант спортивной индустрии – компания Adidas.

Ранее мы сообщали,как выглядит полный состав УПЛна сезон 2026/27.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол УПЛ Харьков
Новости
Зеленский раскрыл первые подробности встречи с Трампом
Зеленский раскрыл первые подробности встречи с Трампом
Аналитика
Не отрицаем, цены во время тревог и блэкаутов могут расти: 10 вопросов к Bolt
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Не отрицаем, цены во время тревог и блэкаутов могут расти: 10 вопросов к Bolt