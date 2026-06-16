Багряный и золотой: в ФК "Харьков" объяснили символику новых цветов

Футбольный клуб "Харьков" официально представил концепцию своего нового визуального стиля — уникальное сочетание исторических и амбициозных мотивов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина Даниил Вереитин с пресс-конференции ФК "Харьков".

Что означают новые цвета

По словам одного из руководителей клуба, обновленная палитра несет в себе глубокий патриотический и исторический подтекст. Главными маркерами новой идентичности станут два ключевых цвета:

Багряный. Это прямая отсылка к цвету казацких знамен, под которыми украинские воины издавна шли в бой против врагов. В то же время этот цвет символизирует кровь, пролитую предками и современными защитниками за украинскую землю и за то, чтобы город Харьков продолжал существовать.

Это прямая отсылка к цвету казацких знамен, под которыми украинские воины издавна шли в бой против врагов. В то же время этот цвет символизирует кровь, пролитую предками и современными защитниками за украинскую землю и за то, чтобы город Харьков продолжал существовать. Золотой. Этот цвет отражает максимальные спортивные амбиции клуба – будущие кубки и медали. Кроме того, золото является данью уважения желтому цвету, который сопровождал команду на протяжении этих 10 лет.

Новая айдентика ФК "Харьков" стала началом новой эры для команды, которая первое десятилетие своей истории провела под брендом "Металлист 1925".

Презентация новой формы

Официальная презентация игровой формы клуба в новых цветах состоится непосредственно перед началом футбольного сезона-2026/27.

Экипировку для харьковской команды будет создавать мировой гигант спортивной индустрии – компания Adidas.