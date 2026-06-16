От Исландии до Сербии: с кем "Динамо" может встретиться на старте Лиги Европы
Во вторник, 16 июня, киевское «Динамо» официально начнёт своё выступление в еврокубках в сезоне 2026/27. В швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Обладатель Кубка Украины попал в группу сеяных.
Подробности процедуры, список потенциальных соперников и где смотреть прямую трансляцию — расскажет РБК-Украина.
Формат, даты матчей и путь к основному этапу
Всего на этом этапе соревнований выступят 12 команд. Для киевлян предстоящие матчи станут первыми официальными встречами в новом футбольном сезоне.
Первые матчи первого отборочного раунда запланированы на 9 июля, а ответные встречи пройдут 16 июля. Учитывая ситуацию с безопасностью, номинально домашние матчи еврокубковой квалификации «бело-синие» будут проводить в польском городе Люблин.
Чтобы пробиться в обновленный основной этап Лиги Европы, украинской команде необходимо пройти сито из четырех раундов отбора. Однако у «Динамо» будет право на ошибку: в случае неудачи на любом из этапов квалификации ЛЕ киевляне автоматически перейдут в Лигу конференций. Жеребьевка следующего, второго раунда отбора состоится уже завтра, 17 июня.
Корзины посева и шесть вариантов для киевлян
Перед началом процедуры команды традиционно разделили на две корзины. Вместе с "Динамо" статус сеяных получили венгерский "Ференцварош", азербайджанский "Карабах", молдавский "Шериф", хорватский "Хайдук" и болгарский ЦСКА.
Соответственно, соперником киевлян станет один из шести несеяных клубов:
- «Жилина» (Словакия)
- «Войводина» (Сербия)
- «Университатя Клуж» (Румыния)
- «Алюминий» (Словения)
- «Дерри Сити» (Ирландия)
- «Вестри» (Исландия)
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Торжественная церемония в штаб-квартире УЕФА начнется в 18:00 по киевскому времени. Видеотрансляция события будет доступна в прямом эфире на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 26 мая 2027 года в Германии на знаменитой арене «Вальдштадион» во Франкфурте.
Ранее мы рассказали,какие украинские команды и в каких еврокубках будут выступатьв следующем сезоне.