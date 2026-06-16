ua en ru
Вт, 16 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

От Исландии до Сербии: с кем "Динамо" может встретиться на старте Лиги Европы

11:03 16.06.2026 Вт
2 мин
Сегодня состоится жеребьёвка первого раунда квалификации
aimg Андрей Костенко
От Исландии до Сербии: с кем "Динамо" может встретиться на старте Лиги Европы "Динамо" узнает своего первого соперника в Лиге Европы (фото: ФК «Динамо»)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Во вторник, 16 июня, киевское «Динамо» официально начнёт своё выступление в еврокубках в сезоне 2026/27. В швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Обладатель Кубка Украины попал в группу сеяных.

Подробности процедуры, список потенциальных соперников и где смотреть прямую трансляцию — расскажет РБК-Украина.

Читайте также: «Динамо» перед Лигой Европы отправилось в Австрию: список игроков и расписание спаррингов

Формат, даты матчей и путь к основному этапу

Всего на этом этапе соревнований выступят 12 команд. Для киевлян предстоящие матчи станут первыми официальными встречами в новом футбольном сезоне.

Первые матчи первого отборочного раунда запланированы на 9 июля, а ответные встречи пройдут 16 июля. Учитывая ситуацию с безопасностью, номинально домашние матчи еврокубковой квалификации «бело-синие» будут проводить в польском городе Люблин.

Чтобы пробиться в обновленный основной этап Лиги Европы, украинской команде необходимо пройти сито из четырех раундов отбора. Однако у «Динамо» будет право на ошибку: в случае неудачи на любом из этапов квалификации ЛЕ киевляне автоматически перейдут в Лигу конференций. Жеребьевка следующего, второго раунда отбора состоится уже завтра, 17 июня.

Корзины посева и шесть вариантов для киевлян

Перед началом процедуры команды традиционно разделили на две корзины. Вместе с "Динамо" статус сеяных получили венгерский "Ференцварош", азербайджанский "Карабах", молдавский "Шериф", хорватский "Хайдук" и болгарский ЦСКА.

Соответственно, соперником киевлян станет один из шести несеяных клубов:

  • «Жилина» (Словакия)
  • «Войводина» (Сербия)
  • «Университатя Клуж» (Румыния)
  • «Алюминий» (Словения)
  • «Дерри Сити» (Ирландия)
  • «Вестри» (Исландия)

От Исландии до Сербии: с кем &quot;Динамо&quot; может встретиться на старте Лиги Европы

Где и когда смотреть онлайн-трансляцию

Торжественная церемония в штаб-квартире УЕФА начнется в 18:00 по киевскому времени. Видеотрансляция события будет доступна в прямом эфире на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 26 мая 2027 года в Германии на знаменитой арене «Вальдштадион» во Франкфурте.

Ранее мы рассказали,какие украинские команды и в каких еврокубках будут выступатьв следующем сезоне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Лига Европы Динамо
Новости
Москва под ударом: дроны атакуют крупнейший НПЗ города (видео)
Москва под ударом: дроны атакуют крупнейший НПЗ города (видео)
Аналитика
Зеленский, Буданов, Федоров: как уход Ермака изменил баланс сил во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зеленский, Буданов, Федоров: как уход Ермака изменил баланс сил во власти