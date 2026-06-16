От Исландии до Сербии: с кем "Динамо" может встретиться на старте Лиги Европы

Во вторник, 16 июня, киевское «Динамо» официально начнёт своё выступление в еврокубках в сезоне 2026/27. В швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Обладатель Кубка Украины попал в группу сеяных.

Подробности процедуры, список потенциальных соперников и где смотреть прямую трансляцию — расскажет РБК-Украина .

Формат, даты матчей и путь к основному этапу

Всего на этом этапе соревнований выступят 12 команд. Для киевлян предстоящие матчи станут первыми официальными встречами в новом футбольном сезоне.

Первые матчи первого отборочного раунда запланированы на 9 июля, а ответные встречи пройдут 16 июля. Учитывая ситуацию с безопасностью, номинально домашние матчи еврокубковой квалификации «бело-синие» будут проводить в польском городе Люблин.

Чтобы пробиться в обновленный основной этап Лиги Европы, украинской команде необходимо пройти сито из четырех раундов отбора. Однако у «Динамо» будет право на ошибку: в случае неудачи на любом из этапов квалификации ЛЕ киевляне автоматически перейдут в Лигу конференций. Жеребьевка следующего, второго раунда отбора состоится уже завтра, 17 июня.

Корзины посева и шесть вариантов для киевлян

Перед началом процедуры команды традиционно разделили на две корзины. Вместе с "Динамо" статус сеяных получили венгерский "Ференцварош", азербайджанский "Карабах", молдавский "Шериф", хорватский "Хайдук" и болгарский ЦСКА.

Соответственно, соперником киевлян станет один из шести несеяных клубов:

«Жилина» (Словакия)

«Войводина» (Сербия)

«Университатя Клуж» (Румыния)

«Алюминий» (Словения)

«Дерри Сити» (Ирландия)

«Вестри» (Исландия)

Где и когда смотреть онлайн-трансляцию

Торжественная церемония в штаб-квартире УЕФА начнется в 18:00 по киевскому времени. Видеотрансляция события будет доступна в прямом эфире на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 26 мая 2027 года в Германии на знаменитой арене «Вальдштадион» во Франкфурте.