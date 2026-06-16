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Від Ісландії до Сербії: з ким "Динамо" може зійтися на старті Ліги Європи

11:03 16.06.2026 Вт
2 хв
Сьогодні відбудеться жеребкування першого раунду кваліфікації
aimg Андрій Костенко
Від Ісландії до Сербії: з ким "Динамо" може зійтися на старті Ліги Європи "Динамо" дізнається першого суперника у ЛЄ (фото: ФК "Динамо")
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У вівторок, 16 червня, київське "Динамо" офіційно розпочне свій єврокубковий похід сезону-2026/27. У швейцарському Ньйоні відбудеться церемонія жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА. Володар Кубка України потрапив до когорти сіяних.

Деталі процедури, список потенційних опонентів та де дивитися трансляцію наживо – підкаже РБК-Україна.

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Формат, дати матчів та шлях до основного етапу

Загалом на цій стадії змагань виступлять 12 колективів. Для киян майбутні поєдинки стануть першими офіційними зустрічами у новому футбольному сезоні.

Перші матчі першого відбіркового раунду заплановані на 9 липня, а поєдинки-відповіді пройдуть 16 липня. Зважаючи на безпекову ситуацію, номінально домашні єврокубкові зустрічі кваліфікації "біло-сині" проводитимуть у польському місті Люблін.

Щоб пробитися до оновленого основного етапу Ліги Європи, українській команді необхідно подолати сито з чоторьох раундів відбору. Проте у "Динамо" буде право на помилку: у разі невдачі на будь-якому з етапів кваліфікації ЛЄ, кияни автоматично перейдуть до Ліги конференцій. Жеребкування наступного, другого раунду відбору відбудеться вже завтра, 17 червня.

Кошики посіву та шість варіантів для киян

Перед початком процедури команди традиційно розділили на два кошики. Разом із "Динамо" статус сіяних отримали угорський "Ференцварош", азербайджанський "Карабах", молдовський "Шериф", хорватський "Хайдук" та болгарський ЦСКА.

Відповідно, суперником киян стане один із шести несіяних клубів:

  • "Жиліна" (Словаччина)
  • "Войводіна" (Сербія)
  • "Університатя Клуж" (Румунія)
  • "Алюміній" (Словенія)
  • "Деррі Сіті" (Ірландія)
  • "Вестрі" (Ісландія)

Від Ісландії до Сербії: з ким &quot;Динамо&quot; може зійтися на старті Ліги Європи

Де і коли дивитися онлайн-трансляцію

Урочиста церемонія у штаб-квартирі УЄФА розпочнеться о 18:00 за київським часом. Відеотрансляція події буде доступна в прямому ефірі на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, що фінал цьогорічного розіграшу Ліги Європи відбудеться 26 травня 2027 року у Німеччині на знаменитій арені "Вальдштадіон" у Франкфурті.

Раніше ми розповіли, хто з українських команд і в яких єврокубках гратиме в наступному сезоні.

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