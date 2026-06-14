"Динамо" перед Лігою Європи вирушило до Австрії: список гравців та розклад спарингів
Київське "Динамо" офіційно вийшло з літньої відпустки та розпочало активну підготовку до старту сезону-2026/2027. У неділю, 14 червня, столична команда вирушила на літній навчально-тренувальний збір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Хто поїхав на збори: склад "Динамо"
Маршрут "біло-синіх" пролягає через Молдову: спочатку команда дістанеться автобусом до Кишинева, звідки літаком вилетить до Австрії.
Тренерський штаб на чолі з Ігорем Костюком узяв на австрійський збір 34 футболісти. Повний список гравців виглядає так:
- Воротарі: Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько.
- Захисники: Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик.
- Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко.
- Нападники: Герреро, Пономаренко.
Головним завданням на цьому етапі стане підготовка команди до кваліфікаційних матчів Ліги Європи, якими для киян і розпочнеться новий офіційний сезон.
Розклад контрольних матчів в Австрії
У межах підготовчого періоду динамівці запланували проведення низки спарингів проти європейських суперників різного рівня.
Наразі графік контрольних зустрічей виглядає так:
- 20.06. "Славія" (Прага, Чехія)
- 24.06. "Жиліна" (Словаччина)
- 28.06. "Вєчиста" (Краків, Польща)
- 2.07. суперник уточнюється
- 3.07. ЛАСК (Лінц, Австрія)
У клубі наголошують, що вказаний перелік поєдинків, а також дати не є остаточними – у графіку можливі зміни чи додавання нових суперників.
Коли жеребкування ЛЄ та хто потенційні суперники
"Динамо" як володар Кубка України розпочне свій виступ у єврокубках з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Щоб потрапити до основного етапу турніру, столичній команді потрібно успішно подолати 4 раунди кваліфікації. У разі невдачі на одному з етапів кияни перейдуть до Ліги конференцій.
Під час жеребкування першого раунду відбору столичний клуб матиме сіяний статус. Серед можливих суперників "біло-синіх" – 6 несіяних команд.
Потенційні суперники "Динамо" у першому раунді відбору ЛЄ:
- "Жиліна" (Словаччина)
- "Воєводина" (Сербія)
- "Університатя Клуж" (Румунія)
- "Алюміній" (Словенія)
- "Деррі Сіті" (Ірландія)
- "Вестрі" (Ісландія)
Жеребкування стартового раунду кваліфікації заплановане на 16 червня. Самі ж матчі першого етапу відбудуться 9 та 16 липня.
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