"Динамо" перед Лигой Европы отправилось в Австрию: список игроков и расписание спаррингов
Киевское "Динамо" официально вышло из летнего отпуска и начало активную подготовку к старту сезона-2026/2027. В воскресенье, 14 июня, столичная команда отправилась на летний учебно-тренировочный сбор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Кто поехал на сборы: состав "Динамо"
Маршрут "бело-синих" пролегает через Молдову: сначала команда доберется автобусом до Кишинева, откуда самолетом вылетит в Австрию.
Тренерский штаб во главе с Игорем Костюком взял на австрийский сбор 34 футболиста. Полный список игроков выглядит так:
- Вратари: Нещерет, Ольховой, Суркис, Манько.
- Защитники: Попов, Биловар, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Тиаре, Гусев, Захарченко, Дикий, Коробов, Малыш, Тымчик.
- Полузащитники: Бражко, Буяльский, Волошин, Герич, Кабаев, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Пихаленок, Редушко, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко.
- Нападающие: Герреро, Пономаренко.
Главной задачей на этом этапе станет подготовка команды к квалификационным матчам Лиги Европы, которыми для киевлян и начнется новый официальный сезон.
Расписание контрольных матчей в Австрии
В рамках подготовительного периода динамовцы запланировали проведение ряда спаррингов против европейских соперников разного уровня.
Сейчас график контрольных встреч выглядит так:
- 20.06. "Славия" (Прага, Чехия)
- 24.06. "Жилина" (Словакия)
- 28.06. "Вечиста" (Краков, Польша)
- 2.07. соперник уточняется
- 3.07. ЛАСК (Линц, Австрия)
В клубе отмечают, что указанный перечень поединков, а также даты не являются окончательными - в графике возможны изменения или добавление новых соперников.
Когда жеребьевка ЛЕ и кто потенциальные соперники
"Динамо" как обладатель Кубка Украины начнет свое выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Чтобы попасть в основной этап турнира, столичной команде нужно успешно преодолеть 4 раунда квалификации. В случае неудачи на одном из этапов киевляне перейдут в Лигу конференций.
Во время жеребьевки первого раунда отбора столичный клуб будет иметь сеяный статус. Среди возможных соперников "бело-синих" - 6 несеяных команд.
Потенциальные соперники "Динамо" в первом раунде отбора ЛЕ:
- "Жилина" (Словакия)
- "Воеводина" (Сербия)
- "Университатя Клуж" (Румыния)
- "Алюминий" (Словения)
- "Дерри Сити" (Ирландия)
- "Вестри" (Исландия)
Жеребьевка стартового раунда квалификации запланирована на 16 июня. Сами же матчи первого этапа состоятся 9 и 16 июля.
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