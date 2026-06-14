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"Динамо" перед Лигой Европы отправилось в Австрию: список игроков и расписание спаррингов

15:16 14.06.2026 Вс
2 мин
"Бело-синие" начинают подготовку к еврокубковому сезону
aimg Андрей Костенко
"Динамо" перед Лигой Европы отправилось в Австрию: список игроков и расписание спаррингов Киевляне вскоре узнают первого соперника в ЛЕ (фото: ФК "Динамо")
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Киевское "Динамо" официально вышло из летнего отпуска и начало активную подготовку к старту сезона-2026/2027. В воскресенье, 14 июня, столичная команда отправилась на летний учебно-тренировочный сбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Кто поехал на сборы: состав "Динамо"

Маршрут "бело-синих" пролегает через Молдову: сначала команда доберется автобусом до Кишинева, откуда самолетом вылетит в Австрию.

Тренерский штаб во главе с Игорем Костюком взял на австрийский сбор 34 футболиста. Полный список игроков выглядит так:

  • Вратари: Нещерет, Ольховой, Суркис, Манько.
  • Защитники: Попов, Биловар, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Тиаре, Гусев, Захарченко, Дикий, Коробов, Малыш, Тымчик.
  • Полузащитники: Бражко, Буяльский, Волошин, Герич, Кабаев, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Пихаленок, Редушко, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко.
  • Нападающие: Герреро, Пономаренко.

Главной задачей на этом этапе станет подготовка команды к квалификационным матчам Лиги Европы, которыми для киевлян и начнется новый официальный сезон.

Расписание контрольных матчей в Австрии

В рамках подготовительного периода динамовцы запланировали проведение ряда спаррингов против европейских соперников разного уровня.

Сейчас график контрольных встреч выглядит так:

  • 20.06. "Славия" (Прага, Чехия)
  • 24.06. "Жилина" (Словакия)
  • 28.06. "Вечиста" (Краков, Польша)
  • 2.07. соперник уточняется
  • 3.07. ЛАСК (Линц, Австрия)

В клубе отмечают, что указанный перечень поединков, а также даты не являются окончательными - в графике возможны изменения или добавление новых соперников.

Когда жеребьевка ЛЕ и кто потенциальные соперники

"Динамо" как обладатель Кубка Украины начнет свое выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Чтобы попасть в основной этап турнира, столичной команде нужно успешно преодолеть 4 раунда квалификации. В случае неудачи на одном из этапов киевляне перейдут в Лигу конференций.

Во время жеребьевки первого раунда отбора столичный клуб будет иметь сеяный статус. Среди возможных соперников "бело-синих" - 6 несеяных команд.

Потенциальные соперники "Динамо" в первом раунде отбора ЛЕ:

  • "Жилина" (Словакия)
  • "Воеводина" (Сербия)
  • "Университатя Клуж" (Румыния)
  • "Алюминий" (Словения)
  • "Дерри Сити" (Ирландия)
  • "Вестри" (Исландия)

Жеребьевка стартового раунда квалификации запланирована на 16 июня. Сами же матчи первого этапа состоятся 9 и 16 июля.

Ранее мы рассказали, кто из украинских команд и в каких еврокубках будет играть в следующем сезоне.

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