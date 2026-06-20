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Караваєв натякнув на повернення у збірну після камбеку Ярмоленка: що йому сказав Мальдера

14:48 20.06.2026 Сб
4 хв
Захисник "Шахтаря" оцінив зміни в команді з приходом нового тренера
aimg Андрій Костенко
Караваєв натякнув на повернення у збірну після камбеку Ярмоленка: що йому сказав Мальдера Олександр Караваєв (фото: ФК "Шахтар")
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Захисник донецького "Шахтаря" Олександр Караваєв оцінив резонансні рішення нового тренерського штабу збірної України та розповів про готовність повернутися до складу команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Champion Radio.

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Про розмову з Мальдерою та повернення ветеранів

Перший список викликаних гравців від Андреа Мальдери дещо здивував уболівальників – зокрема, поверненням до лав збірної досвідченого Андрія Ярмоленка. Караваєв запевнив, що повністю підтримує такі кроки та сам чекає на свій шанс.

"Я завжди готовий. Завжди і всюди це казав. Ми бачились з Андреа, спілкувалися. Не дуже довго, але все одно були розмови. Ми п'ять років провели в одній команді, у нас дуже гарні професійні взаємини залишилися. Я завжди казав: все можливо, головне – постійно бути в тонусі, грати і показувати результат. Все обов'язково прийде", – говорить 34-річний футболіст.

Ефект "Вау" та тактична перебудова

Караваєв уважно стежив за першими іграми збірної під керівництвом Мальдери, де команда експериментувала. Гравець зізнався, що інсайдерська інформація з роздягальні його неабияк надихнула.

"Перше враження: мені сподобалося. Я з багатьма гравцями поспілкувався, дізнався, як воно зсередини, то для мене це дуже позитивно. Я аж сказав: "Вау". Одне з найголовнішого – треба, щоб в колективі була іскра і щоб у тебе було бажання виходити на поле і постійно показувати свої найкращі якості", - впевнений захисник "Шахтаря".

Він також закликав критиків не звинувачувати команду у відсутності мотивації під час кризових періодів, списуючи це на звичайне емоційне вигорання:

"Я не зовсім розумію, коли вболівальники кажуть: “От, хлопці не бігли” або "У них очі не горіли". Це не буває через те, що вони не хочуть, або не можуть. Це виходить, коли йде етап вигорання. Так само ж було, коли приходив Андрій Миколайович Шевченко. На початку теж важко було, але поступово все, що заплановано було, втілилося у життя. Зараз треба всім давати час", - переконаний гравець.

Дефіцит тиску на флангах

Олександр підкреслив, що італійський фахівець чудово розуміє сильні сторони виконавців, навіть коли використовує їх у незвичних ролях. Як приклад захисник навів слова Андрія Ярмоленка про Віктора Циганкова, який зіграв максимально продуктивно не на своїй позиції у першому поєдинку.

Водночас "гірник" зауважив, що сучасній збірній не вистачає класичного тиску через краї.

"Ти ризикуєш, перебудовуєш і робиш щось нове. Але, знаючи Андреа, я впевнений, що він до цих матчів готувався із повним розумінням сильних сторін кожного гравця. Для мене було цікаво поспостерігати за роботою флангових футболістов. І от цього мені якраз не вистачало. Не знаю, може у мене якесь застаріле бачення, але без крайніх захисників, мені здається, важкувато. Це має бути допомога в атаці", - резюмував Караваєв.

Караваєв натякнув на повернення у збірну після камбеку Ярмоленка: що йому сказав Мальдера

Караваєв у матчі Україна – Фінляндія під час відбору на ЧС-2022 (фото: УАФ)

Караваєв у збірній України

Досвідчений захисник пройшов тривалий турнірний шлях у складі національної команди та брав участь у найбільших футбольних форумах.

Дебют у збірній: Олександр уперше зіграв за головну команду країни 9 жовтня 2015 року в матчі кваліфікації до ЧЄ-2016 проти Північної Македонії. Тоді він вийшов на заміну на 86-й хвилині замість Андрія Ярмоленка.

Загальна статистика: Загалом у складі "синьо-жовтих" Караваєв відіграв 50 поєдинків, у яких зумів забити три голи.

Ударне Євро-2020: Потрапивши до заявки на ЧЄ-2016, на полі гравець так і не з'явився. Проте на історичному Євро-2020, куди його викликав Андрій Шевченко, Караваєв був гравцем основи. На цьому турнірі він провів п'ять матчів (480 ігрових хвилин) і відзначився однією гольовою передачею.

Капітанський досвід: 20 листопада 2018 року під час товариського поєдинку проти збірної Туреччини Караваєв уперше отримав капітанську пов'язку – у другому таймі її йому передав Євген Коноплянка.

Останній матч за збірну на зараз: Востаннє за національну команду захисник зіграв 13 листопада 2025 року проти збірної Франції в межах кваліфікації ЧС-2026. Караваєв відіграв на полі усі 90 хвилин, а сама зустріч завершилася розгромною поразкою України з рахунком 0:4.

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