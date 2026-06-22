UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

УАФ розпрощалась із другом Реброва: хто замінить іноземця у збірній України

18:32 22.06.2026 Пн
2 хв
Унаї Мельгоса залишив посаду головного тренера молодіжної команди
aimg Андрій Костенко
Унаї Мельгоса (фото: УАФ)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) втратила керманича. Українська асоціація футболу (УАФ) ухвалила рішення не продовжувати контракт із іспанським фахівцем Унаї Мельгосою, чия угода завершується влітку 2026 року.

Кінець іспанської вертикалі

Мельгоса очолив українську молодіжку в липні 2023 року. Його запрошення було ключовою частиною глобальної стратегії тодішнього керманича національної збірної Сергія Реброва.

Іспанець, який паралельно працював асистентом Реброва в першій команді країни, мав вибудувати єдину тактичну модель для підготовки кадрового резерву.

Попри те, що Мельгоса впевнено вивів команду на Євро-2025, сам фінальний турнір завершився провалом. "Синьо-жовті" у статусі чинних півфіналістів з тріском вилетіли вже після групової стадії.

Загалом під керівництвом іспанського фахівця молодіжка провела 29 матчів, у яких здобула 13 перемог, 5 разів зіграла внічию та зазнала 11 поразок.

Після нещодавнього звільнення Реброва з національної збірної відставка його найближчого соратника з молодіжки стала фінальною крапкою великого перезавантаження в УАФ.

Турнірна криза та ім'я наступника

Зміна тренерського штабу відбулася в критичний момент – посеред відбіркового циклу до Євро-2027. Наразі результати команди U-21 є незадовільними, а шанси на пряму путівку або бодай вихід у плейоф залишаються примарними.

"Синьо-жовті" здобули перемоги над однолітками з Угорщини та Литви, а також розписали нічиї з цими ж суперниками. Натомість Хорватії U-21 та Туреччині U-21 українці поступилися. Після шести турів наша команда посідає третє місце в групі.

Україна у відборі Євро-2027: таблиця групи Н

  1. Хорватія – 13 очок (5 матчів)
  2. Туреччина – 11 (6)
  3. Україна – 8 (6)
  4. Угорщина – 3 (5)
  5. Литва – 2 (6)

Рятувати ситуацію та готувати збірну до вирішальних осінніх битв проти лідерів групи, найімовірніше, довірять вітчизняному фахівцю.

Головним кандидатом на вакантну посаду є Дмитро Михайленко. Зараз тренер успішно працює зі збірною України U-19, з якою наприкінці червня стартує у фінальній частині чемпіонату Європи, де виборюватиме путівку на світову першість серед 20-річних.

Раніше Олександр Караваєв натякнув на повернення в збірну України, після переходу з "Динамо" до "Шахтаря".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ФутболЗбірна УкраїниСергій Ребров