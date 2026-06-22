УАФ розпрощалась із другом Реброва: хто замінить іноземця у збірній України

Кінець іспанської вертикалі

Мельгоса очолив українську молодіжку в липні 2023 року. Його запрошення було ключовою частиною глобальної стратегії тодішнього керманича національної збірної Сергія Реброва.

Іспанець, який паралельно працював асистентом Реброва в першій команді країни, мав вибудувати єдину тактичну модель для підготовки кадрового резерву.

Попри те, що Мельгоса впевнено вивів команду на Євро-2025, сам фінальний турнір завершився провалом. "Синьо-жовті" у статусі чинних півфіналістів з тріском вилетіли вже після групової стадії.

Загалом під керівництвом іспанського фахівця молодіжка провела 29 матчів, у яких здобула 13 перемог, 5 разів зіграла внічию та зазнала 11 поразок.

Після нещодавнього звільнення Реброва з національної збірної відставка його найближчого соратника з молодіжки стала фінальною крапкою великого перезавантаження в УАФ.

Турнірна криза та ім'я наступника

Зміна тренерського штабу відбулася в критичний момент – посеред відбіркового циклу до Євро-2027. Наразі результати команди U-21 є незадовільними, а шанси на пряму путівку або бодай вихід у плейоф залишаються примарними.

"Синьо-жовті" здобули перемоги над однолітками з Угорщини та Литви, а також розписали нічиї з цими ж суперниками. Натомість Хорватії U-21 та Туреччині U-21 українці поступилися. Після шести турів наша команда посідає третє місце в групі.

Україна у відборі Євро-2027: таблиця групи Н

Хорватія – 13 очок (5 матчів) Туреччина – 11 (6) Україна – 8 (6) Угорщина – 3 (5) Литва – 2 (6)

Рятувати ситуацію та готувати збірну до вирішальних осінніх битв проти лідерів групи, найімовірніше, довірять вітчизняному фахівцю.

Головним кандидатом на вакантну посаду є Дмитро Михайленко. Зараз тренер успішно працює зі збірною України U-19, з якою наприкінці червня стартує у фінальній частині чемпіонату Європи, де виборюватиме путівку на світову першість серед 20-річних.