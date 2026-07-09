Тайны подготовки "Шахтера" к Лиге чемпионов: футболист "горняков" поделился инсайдами

Бегать и еще раз бегать

На первом этапе летнего сбора наставник донетчан предложил игрокам максимальные физические нагрузки. По словам футболиста, тренерский штаб делает главную ставку на выносливость, сочетая ее с тактическими наработками во время вечерних занятий.

"Пока что требует бегать, бегать и еще раз бегать, потому что на первом сборе мы закладываем фундамент физической подготовки, с которым идем в течение целого сезона. Так что это важная неделя была, мы плодотворно поработали. Однако вечером работаем с мячом, много тактической работы – это тоже важный аспект, с которым мы считаемся", - отметил полузащитник.

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Проверенный метод

Подобный интенсивный график подготовки "горняки" уже проходили прошлым летом, и этот опыт принес солидные результаты на международной арене.

"Год назад мы заложили хороший фундамент летом. Тогда у нас было много матчей, если я не ошибаюсь, сыграли восемь поединков в квалификации еврокубков, но заложили тот фундамент, с которым шли в течение всего сезона. Как результат, мы были хорошо подготовлены и, по-моему, ни одной команде не уступили физически", - уверен футболист.

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Только максимальные цели

Ориентиры донецкого гранда остаются неизменно амбициозными. Клуб настраивается на борьбу за самые высокие награды на всех фронтах.

"Мы - "Шахтер", и у нас всегда самые высокие цели: это победа в каждом турнире, в котором мы участвуем, - в чемпионате и Кубке Украины, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Я считаю, нам это по силам, мы к этому готовимся", - подытожил Назарина.

Отметим, что первый официальный поединок в новом сезоне "Шахтер" сыграет в рамках стартового тура УПЛ против "Кудровки". Этот матч состоится 3 августа. А в сентябре чемпионы Украины начнут свой путь в основном турнире ЛЧ.