ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Мальдера заинтриговал заявлением о новых лицах в сборной Украины

16:56 09.07.2026 Чт
2 мин
Главный тренер национальной команды уже принял важные решения на будущее
aimg Андрей Костенко
Мальдера заинтриговал заявлением о новых лицах в сборной Украины Сборная Украины U-19 оставила положительное впечатление (фото: УАФ)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера внимательно следил за выступлениями юношеской команды U-19 на чемпионате Европы-2026. Сразу после завершения турнирного пути итальянский специалист обратился к молодым футболистам с важным заявлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram наставника национальной команды.

"Это был фантастический турнир"

Итальянский специалист остался приятно удивлен игрой и характером, который продемонстрировали футболисты.

По мнению Мальдеры, этот турнир стал идеальной площадкой для того, чтобы заявить о себе во весь голос, поэтому результаты работы тренерского штаба Дмитрия Михайленко и самоотдача игроков заслуживают исключительно похвалы.

"Юношеская сборная Украины, вы провели фантастический турнир! Игроки, тренеры, персонал – каждый в команде может по-настоящему гордиться тем, чего вы добились, ведь вся страна уже гордится вами", - подчеркнул главный тренер главной команды страны.

Читайте также: "Динамо" стартует в Лиге Европы: где и когда смотреть матч против румынского Клужа

Мальдера заинтриговал заявлением о новых лицах в сборной Украины

Андреа Мальдера (фото: УАФ)

Намек на повышение

В своем обращении наставник дал четко понять, что для многих исполнителей этой команды европейский форум должен стать мощным трамплином во взрослый международный футбол.

Он призвал лидеров юношеской сборной не сбавлять обороты и готовиться к совершенно новым, гораздо более серьезным вызовам в карьере.

"Не останавливайтесь на достигнутом! У вас огромный потенциал, и впереди вас ждет прекрасное будущее. Продолжайте двигаться вперед! Слава Украине!" – добавил Андреа Мальдера.

Успех на Евро и путевка на ЧМ

Напомним, что на европейском первенстве сборная Украины U-19 продемонстрировала безупречную игру на групповой стадии, где одержала три победы в трех поединках, уверенно разобравшись со сверстниками из Хорватии, Сербии и Италии.

Этот успех позволил "сине-желтым" не только выйти в полуфинал Евро, но и гарантировать себе путевку на молодежный чемпионат мира-2027 U-20.

Турнирный путь украинцев оборвались только на стадии 1/2 финала в драматическом противостоянии со сборной Германии, где наши ребята забили первыми, но в итоге уступили со счетом 1:2.

Индивидуально в составе Украины лучше всего себя проявили: Виталий Глют, Назар Домчак, Никита Калюжный, Патрик Сикут, Дмитрий Богданов, Павел Люсин, Богдан Оличенко и другие.

Судя по реакции тренерского штаба первой сборной, главные выводы уже сделаны, и у самых ярких представителей этого поколения есть все шансы получить свой первый вызов в национальную команду уже во время следующих международных сборов.

Ранее мы сообщили точную дату старта УПЛ в сезоне-2026/27.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол
Новости
Советники предлагали Путину перемирие по линии фронта, но он хочет захватить Донбасс, - Reuters
Советники предлагали Путину перемирие по линии фронта, но он хочет захватить Донбасс, - Reuters
Аналитика
Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером