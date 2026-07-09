Таємниці підготовки "Шахтаря" до Ліги чемпіонів: футболіст "гірників" поділився інсайдами

Донецький "Шахтар" розпочав літні підготовчі збори у Словенії, де закладає фундамент під новий сезон, зокрема майбутній старт у Лізі чемпіонів. Півзахисник "гірників" Єгор Назарина привідкрив завісу над деталями інтенсивної роботи на першому етапі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю футболіста клубній прес-службі.
На першому етапі літніх зборів наставник донеччан запропонував гравцям максимальні фізичні навантаження. За словами футболіста, наразі тренерський штаб робить головну ставку на витривалість, поєднуючи її з тактичними напрацюваннями під час вечірніх занять.
"Поки що вимагає бігати, бігати й ще раз бігати, тому що на першому зборі ми закладаємо фундамент фізичної підготовки, з яким ідемо протягом цілого сезону. Тож це важливий тиждень був, ми плідно попрацювали. Однак увечері працюємо з м'ячем, багато тактичної роботи – це теж важливий аспект, на який зважаємо", - зазначив півзахисник.
Подібний інтенсивний графік підготовки "гірники" вже проходили минулого літа, і цей досвід приніс солідні результати на міжнародній арені.
"Рік тому ми заклали хороший фундамент влітку. Тоді в нас було багато матчів, якщо я не помиляюся, зіграли вісім поєдинків у кваліфікації єврокубків, але заклали той фундамент, з яким йшли протягом усього сезону. Як результат, ми були добре підготовленими і, як на мене, жодній команді не поступилися фізично. Тому, іще раз повторюся, це дуже важлива робота", - впевнений футболіст.
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Орієнтири донецького гранда залишаються незмінно амбітними. Клуб налаштовується на боротьбу за найвищі нагороди на всіх фронтах.
"Ми – "Шахтар", і у нас завжди найвищі цілі: це перемога в кожному турнірі, в якому ми беремо участь, – у чемпіонаті та Кубку України, звичайно, хочемо якомога далі пройти в Лізі чемпіонів. Я вважаю, нам це до снаги, ми до цього готуємося", - підсумував Назарина.
Зазначимо, що перший офіційний поєдинок у новому сезоні "Шахтар" зіграє у рамках стартового туру УПЛ проти "Кудрівки". Цей матч відбудеться 3 серпня. А у вересні чемпіони України розпочнуть свій шлях у основному турнірі ЛЧ.
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