Стартовый выбор Мальдеры: итальянец удивил составом сборной Украины на матч против Польши

Сюрпризы с самого начала

Новый руководитель украинской сборной решил с ходу проверить ближайший резерв и свежие силы. В стартовом составе нашлось место для Олега Очеретько и Александра Романчука, тогда как атакующий кулак сформирует проверенное трио полузащитников вместе с опытным Романом Яремчуком на острие. Капитаном украинцев в матче после долгого перерыва снова будет Андрей Ярмоленко.

Стартовый состав сборной Украины:

Трубин - Романчук, Сарапий, Матвиенко, Миколенко - Назарина, Очеретько - Ярмоленко, Судаков, Цыганков - Яремчук.

Также стало известно, что на этот поединок украинская команда выйдет в традиционном желтом комплекте формы.

Битва неудачников отбора ЧМ-2026

Этот поединок имеет для обоих коллективов особый подтекст, ведь и Украина, и Польша переживают период перестройки после болезненного вылета в плей-офф квалификации к ЧМ-2026, где обе сборные капитулировали перед Швецией.

Для команд это будет уже 11-я очная дуэль в истории. Сейчас статистика не в пользу украинцев:

Победы Польши: 5

Победы Украины: 3

Ничьи: 2

В последний раз географические соседи пересекались на футбольном поле в июне 2024 года, и тогда поляки праздновали уверенную победу со счетом 3:1.

Где и когда смотреть матч

Товарищеский поединок состоится сегодня, 31 мая, на стадионе "Тарчинский Арена" во Вроцлаве. Игру обслужит словацкий арбитр Филип Глова. Стартовый свисток он даст в 18:30 по киевскому времени.

Трансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO. В прямом эфире встречу покажет телеканал Megogo Футбол 1. Также поединок будет доступен для просмотра на OTT-платформе по подписке "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK".