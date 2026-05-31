RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Стартовый выбор Мальдеры: итальянец удивил составом сборной Украины на матч против Польши

17:36 31.05.2026 Вс
2 мин
Стали известны 11 футболистов, которые начнут игру во Вроцлаве
aimg Андрей Костенко
Андреа Мальдера не боится экспериментировать (фото: УАФ)

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреа Мальдерой определился со стартовым составом на контрольный поединок против команды Польши.

Сюрпризы с самого начала

Новый руководитель украинской сборной решил с ходу проверить ближайший резерв и свежие силы. В стартовом составе нашлось место для Олега Очеретько и Александра Романчука, тогда как атакующий кулак сформирует проверенное трио полузащитников вместе с опытным Романом Яремчуком на острие. Капитаном украинцев в матче после долгого перерыва снова будет Андрей Ярмоленко.

Стартовый состав сборной Украины:

  • Трубин - Романчук, Сарапий, Матвиенко, Миколенко - Назарина, Очеретько - Ярмоленко, Судаков, Цыганков - Яремчук.

Также стало известно, что на этот поединок украинская команда выйдет в традиционном желтом комплекте формы.

Битва неудачников отбора ЧМ-2026

Этот поединок имеет для обоих коллективов особый подтекст, ведь и Украина, и Польша переживают период перестройки после болезненного вылета в плей-офф квалификации к ЧМ-2026, где обе сборные капитулировали перед Швецией.

Для команд это будет уже 11-я очная дуэль в истории. Сейчас статистика не в пользу украинцев:

  • Победы Польши: 5
  • Победы Украины: 3
  • Ничьи: 2

В последний раз географические соседи пересекались на футбольном поле в июне 2024 года, и тогда поляки праздновали уверенную победу со счетом 3:1.

Где и когда смотреть матч

Товарищеский поединок состоится сегодня, 31 мая, на стадионе "Тарчинский Арена" во Вроцлаве. Игру обслужит словацкий арбитр Филип Глова. Стартовый свисток он даст в 18:30 по киевскому времени.

Трансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO. В прямом эфире встречу покажет телеканал Megogo Футбол 1. Также поединок будет доступен для просмотра на OTT-платформе по подписке "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK".

Ранее мы рассказали, кто из украинских команд и в каких еврокубках будет играть в следующем сезоне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол