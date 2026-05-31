Стартовий вибір Мальдери: італієць здивував складом збірної України на матч проти Польщі

17:36 31.05.2026 Нд
2 хв
Стали відомі 11 футболістів, які розпочнуть гру у Вроцлаві
Андрій Костенко
Андреа Мальдера не боїться експериментувати (фото: УАФ)

Тренерський штаб збірної України на чолі з Андреа Мальдерою визначився зі стартовим складом на контрольний поєдинок проти команди Польщі.

Сюрпризи з самого початку

Новий керманич української збірної вирішив з ходу перевірити найближчий резерв та свіжі сили. У стартовому складі знайшлося місце для Олега Очеретька та Олександра Романчука, тоді як атакувальний кулак сформує перевірене тріо півзахисників разом із досвідченим Романом Яремчуком на вістрі. Капітаном українців у матчі після довгої перерви знову буде Андрій Ярмоленко.

Стартовий склад збірної України:

  • Трубін – Романчук, Сарапій, Матвієнко, Миколенко – Назарина, Очеретько – Ярмоленко, Судаков, Циганков – Яремчук.

Також стало відомо, що на цей поєдинок українська команда вийде у традиційному жовтому комплекті форми.

Битва невдах відбору ЧС-2026

Цей поєдинок має для обох колективів особливий підтекст, адже і Україна, і Польща переживають період перебудови після болісного вильоту в плей-офф кваліфікації до ЧС-2026, де обидві збірні капітулювали перед Швецією.

Для команд це буде вже 11-та очна дуель в історії. Наразі статистика не на користь українців:

  • Перемоги Польщі: 5
  • Перемоги України: 3
  • Нічиї: 2

Востаннє географічні сусіди перетиналися на футбольному полі в червні 2024 року, і тоді поляки святкували впевнену перемогу з рахунком 3:1.

Де та коли дивитися матч

Товариський поєдинок відбудеться сьогодні, 31 травня, ), на стадіоні "Тарчинський Арена" у Вроцлаві. Гру обслужить словацький арбітр Філіп Глова. Стартовий свисток він дасть о 18:30 за київським часом.

Трансляцію забезпечить медіасервіс MEGOGO. У прямому ефірі зустріч покаже телеканал Megogo Футбол 1. Також поєдинок буде доступний для перегляду на OTT-платформі за передплатою "Спорт" і в усіх пакетах "MEGOPACK".

