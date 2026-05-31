Питання лідера закрите: відомо, хто буде капітаном збірної України у грі з поляками

Новий тренерський штаб "синьо-жовтих" перед дебютним поєдинком визначився з важливою кадровою деталлю. Офіційно названо ім'я гравця, який виведе національну команду на поле з капітанською пов'язкою.

Повернення легенди

Лідером збірної України у поєдинку проти поляків призначено 36-річного вінгера київського "Динамо" Андрія Ярмоленка. Новий головний тренер Андреа Мальдера чітко дав зрозуміти, що на цей матч питання з вожаком закрите, хоча надалі можливі варіанти.

"На цій грі капітаном буде Андрій Ярмоленко. Потім ми вже подивимося, як воно буде відбуватися. Для мене це не є основною проблемою, адже всі футболісти відповідальні. Звичайно, роль капітана важлива. Це буде Ярмоленко", - заявив тренер.

Для досвідченого півзахисника цей виклик у збірну став першим за понад рік. Востаннє Ярмоленко отримував запрошення до табору збірної ще у березні 2025 року, коли командою керував Сергій Ребров, а його остання поява на полі відбулася у матчі-відповіді плей-офф Ліги націй проти Бельгії (0:3). З капітанською пов'язкою Андрій виводив збірну востаннє у вересні 2024-го – на матч Ліги націй проти Чехії (2:3).

Відкладена пенсія

Раніше Ярмоленко публічно заявляв, що сезон-2025/26 може стати заключним у його професійній кар'єрі. Проте повернення до лав головної команди країни змусило ветерана переглянути це рішення. Як наслідок, вінгер офіційно продовжив контракт із київським "Динамо" ще на один сезон – до літа 2027 року.

Для такого кроку є всі підстави, адже в поточному сезоні Ярмоленко залишався одним із ключових виконавців киян. В усіх турнірах він відзначився 12 голами та однією результативною передачею, допоміг "Динамо" виграти Кубок України та впритул наблизився до історичного рекорду Максима Шацьких у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України.