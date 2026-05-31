ua en ru
Нд, 31 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Питання лідера закрите: відомо, хто буде капітаном збірної України у грі з поляками

12:54 31.05.2026 Нд
2 хв
Андреа Мальдера офіційно анонсував повернення легенди
aimg Андрій Костенко
Питання лідера закрите: відомо, хто буде капітаном збірної України у грі з поляками Андрій Ярмоленко – знову капітан збірної (фото: УАФ)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Новий тренерський штаб "синьо-жовтих" перед дебютним поєдинком визначився з важливою кадровою деталлю. Офіційно названо ім'я гравця, який виведе національну команду на поле з капітанською пов'язкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.

Читайте також: Сюрпризи від Мальдери: неочікувана заявка України на матч з Польщею та де дивитися гру сьогодні

Повернення легенди

Лідером збірної України у поєдинку проти поляків призначено 36-річного вінгера київського "Динамо" Андрія Ярмоленка. Новий головний тренер Андреа Мальдера чітко дав зрозуміти, що на цей матч питання з вожаком закрите, хоча надалі можливі варіанти.

"На цій грі капітаном буде Андрій Ярмоленко. Потім ми вже подивимося, як воно буде відбуватися. Для мене це не є основною проблемою, адже всі футболісти відповідальні. Звичайно, роль капітана важлива. Це буде Ярмоленко", - заявив тренер.

Для досвідченого півзахисника цей виклик у збірну став першим за понад рік. Востаннє Ярмоленко отримував запрошення до табору збірної ще у березні 2025 року, коли командою керував Сергій Ребров, а його остання поява на полі відбулася у матчі-відповіді плей-офф Ліги націй проти Бельгії (0:3). З капітанською пов'язкою Андрій виводив збірну востаннє у вересні 2024-го – на матч Ліги націй проти Чехії (2:3).

Відкладена пенсія

Раніше Ярмоленко публічно заявляв, що сезон-2025/26 може стати заключним у його професійній кар'єрі. Проте повернення до лав головної команди країни змусило ветерана переглянути це рішення. Як наслідок, вінгер офіційно продовжив контракт із київським "Динамо" ще на один сезон – до літа 2027 року.

Для такого кроку є всі підстави, адже в поточному сезоні Ярмоленко залишався одним із ключових виконавців киян. В усіх турнірах він відзначився 12 голами та однією результативною передачею, допоміг "Динамо" виграти Кубок України та впритул наблизився до історичного рекорду Максима Шацьких у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України.

Раніше ми повідомили, що київське "Динамо" отримало скорочений список суперників у Лізі Європи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Ярмоленко
Новини
Дрони летіли з семи напрямків, понад 10 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ
Дрони летіли з семи напрямків, понад 10 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ
Аналітика
"Київ століттями не мав центру на горі": краєзнавець про справжню історію Подолу
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Київ століттями не мав центру на горі": краєзнавець про справжню історію Подолу