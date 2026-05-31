Вопрос лидера закрыт: известно, кто будет капитаном сборной Украины в игре с поляками

Новый тренерский штаб "сине-желтых" перед дебютным поединком определился с важной кадровой деталью. Официально названо имя игрока, который выведет национальную команду на поле с капитанской повязкой.

Возвращение легенды

Лидером сборной Украины в поединке против поляков назначен 36-летний вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко. Новый главный тренер Андреа Мальдера четко дал понять, что на этот матч вопрос с вожаком закрыт, хотя в дальнейшем возможны варианты.

"На этой игре капитаном будет Андрей Ярмоленко. Потом мы уже посмотрим, как оно будет происходить. Для меня это не является основной проблемой, ведь все футболисты ответственны. Конечно, роль капитана важна. Это будет Ярмоленко", - заявил тренер.

Для опытного полузащитника этот вызов в сборную стал первым за более чем год. Последний раз Ярмоленко получал приглашение в лагерь сборной еще в марте 2025 года, когда командой руководил Сергей Ребров, а его последнее появление на поле состоялось в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3). С капитанской повязкой Андрей выводил сборную в последний раз в сентябре 2024-го - на матч Лиги наций против Чехии (2:3).

Отложенная пенсия

Ранее Ярмоленко публично заявлял, что сезон-2025/26 может стать заключительным в его профессиональной карьере. Однако возвращение в ряды главной команды страны заставило ветерана пересмотреть это решение. Как следствие, вингер официально продлил контракт с киевским "Динамо" еще на один сезон - до лета 2027 года.

Для такого шага есть все основания, ведь в текущем сезоне Ярмоленко оставался одним из ключевых исполнителей киевлян. Во всех турнирах он отметился 12 голами и одной результативной передачей, помог "Динамо" выиграть Кубок Украины и вплотную приблизился к историческому рекорду Максима Шацких в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.