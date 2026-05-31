Сюрпризы от Мальдеры: неожиданная заявка Украины на матч с Польшей и где смотреть игру сегодня

Сборная Украины по футболу возвращается на поле в обновленном статусе и с кардинальными изменениями. Уже сегодня, 31 мая, наша команда проведет товарищеский матч против Польши, который станет дебютным для нового рулевого "сине-желтых" - итальянского специалиста Андреа Мальдеры.

О последних новостях из лагеря команды и где смотреть знаковый матч - рассказывает РБК-Украина .

Первая заявка Мальдеры

Для Мальдеры сегодняшний поединок станет первым в карьере на посту главного тренера. В день игры Украинская ассоциация футбола обнародовала официальную заявку на матч, которая сразу удивила многих.

Мальдера вызвал на сбор 26 футболистов, но в финальный список на игру попали лишь 23 исполнителя. Итальянец не включил в нее трех звездных легионеров: вратаря Андрея Лунина, полузащитника Руслана Малиновского и защитника Илью Забарного. Последний, напомним, только вчера играл в составе французского ПСЖ в финале Лиги чемпионов и получил почетный трофей.

Также из-за травм и других причин команде не помогут Алексей Гуцуляк, Дмитрий Ризнык и Егор Ярмолюк.

Зато тренер вернул после длительной паузы капитана Андрея Ярмоленко и вызвал трех абсолютных новичков: Георгия Ермакова ("Маккаби" Хайфа, Израиль), Александра Романчука ("Университатя", Румыния) и Геннадия Синчука ("Монреаль", Канада).

Необычно подошли "сине-желтые" и к логистике: команда готовилась дома на Львовщине, проведя утреннюю тренировку 30 мая, после чего отправилась во Вроцлав.

Заявка сборной Украины на матч против Польши

Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Руслан Нещерет Защитники: Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Александр Романчук, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко

Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Александр Романчук, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Егор Назарина, Виктор Цыганков, Георгий Судаков, Олег Очеретько, Даниил Игнатенко, Александр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадий Синчук

Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Егор Назарина, Виктор Цыганков, Георгий Судаков, Олег Очеретько, Даниил Игнатенко, Александр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадий Синчук Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Матвей Пономаренко

Соседи по рейтингу и футбольному несчастью

Украина и Польша сейчас соседствуют в рейтинге ФИФА (наша сборная занимает 32-е место, поляки - 35-е). Кроме того, оба коллектива пережили одинаковую драму в марте - в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026 обе сборные поочередно капитулировали перед Швецией.

В отличие от Украины, в Польше тренера не меняли - Ян Урбан сохранил свою должность. В заявке поляков на игру присутствуют главные звезды - Роберт Левандовский, Петр Зелинский, Якуб Кивер и другие. Также есть и хорошо знакомый украинским фанам бывший защитник "Динамо" Томаш Кендзера, который сейчас представляет греческий ПАОК.

Предстоящий матч станет 11-м в истории встреч соседей. Пока преимущество на стороне "Кадры": 5 побед Польши, 2 ничьи и 3 победы Украины (разница мячей - 14:10 в пользу поляков). "Сине-желтые" не могут обыграть поляков уже 13 лет - последняя победа была в 2013 году, а последний спарринг два года назад завершился поражением Украины - 1:3.

Для нашей сборной этот спарринг является этапом подготовки к Лиге наций-2026/27, где соперниками в Лиге В станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия (старт 25 сентября против венгров).

После игры с поляками сборная Украины продолжит подготовку к следующему спаррингу - 7 июня против Дании в Оденсе.

Где и когда смотреть матч

Товарищеский поединок состоится сегодня, 31 мая, на стадионе "Тарчинский Арена" во Вроцлаве. Игру обслужит словацкий арбитр Филип Глова. Стартовый свисток он даст в 18:30 по киевскому времени.

Трансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO. В прямом эфире встречу покажет телеканал Megogo Футбол 1. Также поединок будет доступен для просмотра на OTT-платформе по подписке "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK".