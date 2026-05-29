Лучший гол и символическая сборная: УЕФА засыпал наградами "Шахтер" в Лиге конференций (видео)

17:20 29.05.2026 Пт
2 мин
Бразильские футболисты "горняков" покорили европейских экспертов
aimg Андрей Костенко
Лучший гол и символическая сборная: УЕФА засыпал наградами "Шахтер" в Лиге конференций (видео) Педро Энрике вошел в символическую сборную турнира (фото: ФК "Шахтер")
Европейский футбольный союз (УЕФА) официально подвел итоги розыгрыша Лиги конференций сезона-2025/26. По результатам анализа технических наблюдателей, донецкий "Шахтер" получил солидное признание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Прорыв Педро Энрике

Донецкий "Шахтер" в нынешнем еврокубковом сезоне продемонстрировал яркую кампанию, остановившись в шаге от решающего матча - на стадии полуфинала, где уступил будущему победителю. Главным открытием в составе украинского клуба стал 23-летний бразильский левый защитник Педро Энрике, которого эксперты УЕФА включили в символическую сборную сезона Лиги конференций.

Энрике провел в еврокубке 11 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 ассистом, и помог команде дойти до глубокой стадии плей-офф. В целом же в сезоне-2025/26 бразилец отыграл за донетчан 40 поединков во всех турнирах.

Полный вариант символической сборной сезона по версии УЕФА выглядит так:

  • Вратарь: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас").
  • Защитники: Педро Энрике ("Шахтер"), Максенс Лакруа ("Кристал Пэлас"), Андрей Рацуи, Флориан Лежен (оба - "Райо Вальекано").
  • Полузащитники: Адам Уортон ("Кристал Пэлас"), Иси Паласон ("Райо Вальекано"), Кес Смит ("АЗ Алкмар").
  • Нападающие: Исмаила Сарр ("Кристал Пэлас"), Мариус Муандилмаджи ("Самсунспор"), Марсьяль Годо ("Страсбур").

Наибольшее представительство в этой одиннадцатке получил триумфатор Лиги конференций - лондонский "Кристал Пэлас" (4 игрока), который в финале минимально одолел испанский "Райо Вальекано" (1:0).

А лидера атак "орлов" Исмаилу Сарра дополнительно признали лучшим футболистом всего турнира.

Шедевр через себя

Несмотря на то, что в сборную сезона попал лишь один представитель "Шахтера", "горняки" забрали другую престижную индивидуальную награду. Группа технических наблюдателей УЕФА определила топ-10 лучших голов сезона Лиги конференций, и первое место в рейтинге занял 19-летний бразильский полузащитник донетчан Изаки.

Шедевральный удар бразильца в падении через себя на 85-й минуте первого матча 1/8 финала против польского "Леха" (3:1) покорил футбольный мир и принес юноше заслуженную победу.

Всего в текущем сезоне Изаки провел за донетчан 38 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 7 голов и 7 результативных передач.

Стоит отметить, что в десятку лучших голов сезона вошел еще один бразильский легионер "Шахтера" - нападающий Эгиналду, который отметился эффектным точным ударом в ответном полуфинале против "Кристал Пэлас".

"Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский"
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем