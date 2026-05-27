"Кристал Пэлас" выиграл Лигу конференций и принес Англии второй еврокубок в сезоне (видео)

23:59 27.05.2026 Ср
Обидчик "Шахтера" в полуфинале вписал свое имя в историю континентальных турниров
Андрей Костенко
Дебют "орлов" в еврокубках завершился триумфом (фото: x.com/CPFC)
В немецком Лейпциге состоялся финальный поединок розыгрыша Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26. В ожесточенной битве за престижный европейский трофей сошлись английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано". Судьбу континентального титула решил единственный забитый мяч в начале второй половины встречи.

Лига конференций. Финал

"Кристал Пэлас" (Лондон, Англия) - "Райо Вальекано" (Мадрид, Испания) - 1:0

Гол: Матета, 51

Ход игры: золотое касание Матета

Поединок на "Ред Булл Арене" оказался чрезвычайно напряженным. Команда из Мадрида оставила на поле все силы, пытаясь сдержать атакующий потенциал лондонцев, однако в начале второго тайма оборонительные редуты таки дали сбой.

Ключевой эпизод всего финала произошел на 51-й минуте. Полузащитник "орлов" Адам Уортон решился на мощный удар из-за пределов штрафной - голкипер испанцев Аугусто Баталья сумел совершить сейв, отбив мяч перед собой. Однако первым на подборе оказался французский форвард лондонцев Жан-Филипп Матета, который в одно касание хладнокровно переправил сферу уже в пустые ворота - 1:0.

Как показали дальнейшие минуты, этот гол стал важнейшим в современной истории клуба из Южного Лондона. "Райо Вальекано" вынужден возвращаться в свой мадридский рабочий район Вальекас без награды, хотя выход в финал уже стал грандиозным достижением для команды.

Исторические итоги финала: рекорды и цифры

Победа в Лейпциге позволила "Кристал Пэлас" и английскому футболу установить сразу несколько выдающихся достижений:

Еврокубковая сказка: "Кристал Пэлас" выиграл еврокубок в своем первом же полноценном международном сезоне (если не учитывать выступление в Кубке Интертото в далеком 1998 году). К слову, на пути к финалу "орлы" оставили за бортом донецкий "Шахтер" (3:1, 2:1).

Английское доминирование: Англия стала первой страной, которая воспитала трех разных чемпионов Лиги конференций за пять лет проведения турнира. Ранее здесь побеждали "Вест Хэм" (2022/23) и "Челси" (2024/25). В целом лондонцы стали уже 12-м по счету клубом из родоначальников футбола, который завоевал хотя бы один европейский трофей.

Эра Оливера Гласнера: Австрийский рулевой окончательно вписал свое имя золотыми буквами в летопись клуба. Не имея ни одного весомого трофея за все предыдущие 120 лет существования, за последние два сезона под руководством Гласнера "Пэлас" выиграл Кубок Англии (2024/25), Суперкубок страны (2025), а теперь - и Лигу конференций. Этот финал стал красивой точкой для специалиста на мостике команды.

Коллекция трофеев Оливера Гласнера во главе "Кристал Пэлас" (коллаж: x.com/CPFC)

Удастся ли Англии европейский хет-трик

Лига конференций определила своего триумфатора вторым среди трех крупных евротурниров.

Ранее в финале Лиги Европы английская "Астон Вилла" разгромно победила немецкий "Фрайбург" (3:0).

Главная кульминация клубного сезона запланирована на ближайшую субботу, 30 мая. В Будапеште на "Пушкаш Арене" в финале Лиги чемпионов сойдутся французский ПСЖ и еще один представитель АПЛ - лондонский "Арсенал".

Удастся ли английскому футболу забрать все клубные трофеи европейского сезона-2025/26. Ответ получим вскоре.

