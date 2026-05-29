Найкращий гол та символічна збірна: УЄФА засипав нагородами "Шахтар" у Лізі конференцій (відео)

17:20 29.05.2026 Пт
Бразильські футболісти "гірників" підкорили європейських експертів
aimg Андрій Костенко
Педро Енріке увійшов у символічну збірну турніру (фото: ФК "Шахтар")
Європейський футбольний союз (УЄФА) офіційно підбив підсумки розіграшу Ліги конференцій сезону-2025/26. За результатами аналізу технічних спостерігачів, донецький "Шахтар" отримав солідне визнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Прорив Педро Енріке

Донецький "Шахтар" у нинішньому єврокубковому сезоні продемонстрував яскраву кампанію, зупинившись за крок до вирішального матчу – на стадії півфіналу, де поступився майбутньому переможцю. Головним відкриттям у складі українського клубу став 23-річний бразильський лівий захисник Педро Енріке, якого експерти УЄФА включили до символічної збірної сезону Ліги конференцій.

Енріке провів у єврокубку 11 матчів, відзначившись 1 забитим м'ячем та 1 асистом, і допоміг команді дійти до глибокої стадії плей-офф. Загалом же у сезоні-2025/26 бразилець відіграв за донеччан 40 поєдинків у всіх турнірах.

Повний варіант символічної збірної сезону за версією УЄФА виглядає так:

  • Воротар: Дін Хендерсон ("Крістал Пелас").
  • Захисники: Педро Енріке ("Шахтар"), Максенс Лакруа ("Крістал Пелас"), Андрій Рацуї, Флоріан Лежен (обидва – "Райо Вальєкано").
  • Півзахисники: Адам Уортон ("Крістал Пелас"), Ісі Паласон ("Райо Вальєкано"), Кес Сміт ("АЗ Алкмар").
  • Нападники: Ісмаїла Сарр ("Крістал Пелас"), Маріус Муанділмаджі ("Самсунспор"), Марсьяль Годо ("Страсбур").

Найбільше представництво у цій одинадцятці отримав тріумфатор Ліги конференцій – лондонський "Крістал Пелас" (4 гравці), який у фіналі мінімально здолав іспанський "Райо Вальєкано" (1:0).

А лідера атак "орлів" Ісмаїлу Сарра додатково визнали найкращим футболістом усього турніру.

Шедевр через себе

Попри те, що до збірної сезону потрапив лише один представник "Шахтаря", "гірники" забрали іншу престижну індивідуальну нагороду. Група технічних спостерігачів УЄФА визначила топ-10 найкращих голів сезону Ліги конференцій, і перше місце в рейтингу посів 19-річний бразильський півзахисник донеччан Ізакі.

Шедевральний удар бразильця в падінні через себе на 85-й хвилині першого матчу 1/8 фіналу проти польського "Леха" (3:1) підкорив футбольний світ та приніс юнаку заслужену перемогу.

Загалом у поточному сезоні Ізакі провів за донеччан 38 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 7 голів та 7 результативних передач.

Варто зазначити, що до десятки найкращих голів сезону увійшов ще один бразильський легіонер "Шахтаря" – нападник Егіналду, який відзначився ефектним точним ударом у матчі-відповіді півфіналу проти "Крістал Пелас".

Раніше визначилися всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів-2026/27.

