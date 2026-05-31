Сюрпризи від Мальдери: неочікувана заявка України на матч з Польщею та де дивитися гру сьогодні

Збірна України з футболу повертається на поле в оновленому статусі та з кардинальними змінами. Уже сьогодні, 31 травня, наша команда проведе товариський матч проти Польщі, який стане дебютним для нового керманича "синьо-жовтих" – італійського фахівця Андреа Мальдери.

Про останні новини з табору команди та де дивитися знаковий матч – розповідає РБК-Україна .

Перша заявка Мальдери

Для Мальдери сьогоднішній поєдинок стане першим в кар'єрі на посаді головного тренера. У день гри Українська асоціація футболу оприлюднила офіційну заявку на матч, яка одразу здивувала багатьох.

Мальдера викликав на збір 26 футболістів, але у фінальний список на гру потрапили лише 23 виконавці. Італієць не включив до неї трьох зіркових легіонерів: воротаря Андрія Луніна, півзахисника Руслана Маліновського та оборонця Іллю Забарного. Останній, нагадаємо, лише вчора грав у складі французького ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів та здобув почесний трофей.

Також через травми та інші причини команді не допоможуть Олексій Гуцуляк, Дмитро Різник та Єгор Ярмолюк.

Натомість тренер повернув після тривалої паузи капітана Андрія Ярмоленка та викликав трьох абсолютних новачків: Георгія Єрмакова ("Маккабі" Хайфа, Ізраїль), Олександра Романчука ("Університатя", Румунія) та Геннадія Синчука ("Монреаль", Канада).

Незвично підійшли "синьо-жовті" й до логістики: команда готувалася вдома на Львівщині, провівши ранкове тренування 30 травня, після чого вирушила до Вроцлава.

Заявка збірної України на матч проти Польщі

Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Руслан Нещерет

Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Руслан Нещерет Захисники: Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Олександр Романчук, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко

Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Олександр Романчук, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Єгор Назарина, Віктор Циганков, Георгій Судаков, Олег Очеретько, Данило Ігнатенко, Олександр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадій Синчук

Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Єгор Назарина, Віктор Циганков, Георгій Судаков, Олег Очеретько, Данило Ігнатенко, Олександр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадій Синчук Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Матвій Пономаренко

Сусіди по рейтингу та футбольному нещастю

Україна та Польща наразі є сусідами у рейтингу ФІФА (наша збірна посідає 32-ге місце, поляки – 35-те). Крім того, обидва колективи пережили однакову драму у березні – у стикових матчах за вихід на ЧС-2026 обидві збірні по черзі капітулювали перед Швецією.

На відміну від України, у Польщі тренера не міняли – Ян Урбан зберіг свою посаду. У заявці поляків на гру присутні головні зірки – Роберт Левандовський, Пйотр Зелінський, Якуб Ківьор та інші. Також є і добре знайомий український фанам колишній захисник "Динамо" Томаш Кендзьора, який зараз представляє грецький ПАОК.

Майбутній матч стане 11-м в історії зустрічей сусідів. Поки перевага на боці "Кадри": 5 перемог Польщі, 2 нічиї та 3 перемоги України (різниця м'ячів – 14:10 на користь поляків). "Синьо-жовті" не можуть обіграти поляків уже 13 років – остання перемога була у 2013 році, а останній спаринг два роки тому завершився поразкою України – 1:3.

Для нашої збірної цей спаринг є етапом підготовки до Ліги націй-2026/27, де суперниками у Лізі В стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія (старт 25 вересня проти угорців).

Після гри з поляками збірна України продовжить підготовку до наступного спарингу – 7 червня проти Данії в Оденсе.

Де та коли дивитися матч

Товариський поєдинок відбудеться сьогодні, 31 травня, ), на стадіоні "Тарчинський Арена" у Вроцлаві. Гру обслужить словацький арбітр Філіп Глова. Стартовий свисток він дасть о 18:30 за київським часом.

Трансляцію забезпечить медіасервіс MEGOGO. У прямому ефірі зустріч покаже телеканал Megogo Футбол 1. Також поєдинок буде доступний для перегляду на OTT-платформі за передплатою "Спорт" і в усіх пакетах "MEGOPACK".