Быстро и уверенно: Свитолина на классе вышла в четвертый круг Ролан Гаррос

19:26 29.05.2026 Пт
2 мин
Первая ракетка Украины не почувствовала сопротивления опытной соперницы
aimg Андрей Костенко
Быстро и уверенно: Свитолина на классе вышла в четвертый круг Ролан Гаррос Элина Свитолина (фото: Getty Images)
Лидер отечественного тенниса Элина Свитолина продолжает уверенное шествие на кортах Открытого чемпионата Франции. В поединке третьего круга она не оставила шансов представительнице Германии Тамаре Корпач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Ролан Гаррос-2026, 3-й круг (1/16 финала)

Элина Свитолина (Украина) - Тамара Корпач (Германия) - 6:2, 6:3

Первая встреча с немкой

Ранее Свитолиной (WTA 7) и Корпач (WTA 95) никогда не приходилось играть между собой на кортах про-тура, хотя солидного опыта выступлений хватало обеим спортсменкам.

31-летняя Корпач на протяжении карьеры имела репутацию нестабильной середнячки, от которой никто не ожидал громких сенсаций. Однако в этом году она прыгнула в рейтинге на 30 позиций, благодаря чему вернулась в первую сотню. А выход в третий круг в Париже - ее лучший результат на мэйджорах.

Перед началом игры украинка считалась безоговорочной фавориткой - аналитики вообще не верили в успех немецкой теннисистки, прогнозируя тотальное доминирование Свитолиной за счет более высокого класса.

Как прошла игра

Начало встречи получилось непростым для украинки: Корпач старалась играть тактически и не позволяла Элине сразу захватить инициативу.

Нашей теннисистке пришлось немного подождать, адаптируясь к игре и выжидая на ошибки соперницы. Переломный момент наступил при счете 2:2, когда первая ракетка Украины взяла четыре гейма подряд и завершила сет с убедительным результатом - 6:2.

Во второй партии Свитолина на старте уступала 0:2, но быстро смогла оформить камбэк и вышла вперед - 5:2. Этого рывка оказалось вполне достаточно для итоговой победы, и Элина закрыла вторую партию в девяти геймах - 6:3.

Поединок длился 1 час и 32 минуты.

Что дальше: обидчица Снигур или олимпийская чемпионка

Благодаря этому успеху Свитолина стала второй представительницей Украины, которая пробилась в 1/8 финала нынешнего Ролан Гаррос (чуть раньше свой билет туда оформила Марта Костюк).

Теперь одесситка находится в шаге от своего лучшего результата в Париже - четвертьфинала, до которого она добиралась пять раз за карьеру.

В четвертом раунде соревнований украинка сыграет против сильнейшей в матче между Пейтон Стернс (США, WTA 78) и 11-й ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии. Отметим, что американка ранее победила в Париже другую украинку - Дарью Снигур. А Бенчич - является действующей олимпийской чемпионкой.

Ранее мы рассказали, как муж Элины Свитолиной со слезами завершил эпоху на Ролан Гаррос.

Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
